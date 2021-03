Amazon traslada al INTA su interés por el desarrollo del proyecto CEUS

El proyecto CEUS vuelve a coger impulso con la entrada en escena de un nuevo actor. Según ha podido conocer Huelva Información, el gigante de la empresa de distribución Amazon, a través de sus representantes en España, ha hecho llegar al Instituto Nacional de Técnica Aerospacial su interés por el desarrollo del proyecto en la localidad de Moguer.

La compañía de Jeff Bezos se habría dirigido directamente al general José María Salom, director general del INTA para trasladarle su disposición por contar con esas instalaciones para certificar sus proyectos de drones, unas infraestructuras de las que en este momento carecen. Este interés de Amazon podría estar detrás de la participación del Ministerio de Ciencia e Innovación y de su titular, Pedro Duque, como uno de los impulsores del proyecto.

La entrada de Amazon completaría su estrategia de implantación de la empresa de distribución en la comunidad autónoma de Andalucía. Ésta gira alrededor de las instalaciones que se construyen en la localidad de Dos Hermanas, donde tiene previsto entrar en funcionamiento el próximo verano un centro logístico que supondrá la creación de un millar de puestos de trabajo y que implanta las últimas tecnologías en robotización y que se extiende a lo largo de 200.000 metros cuadrados. Además, Amazon ha comenzado las obras de otro centro más pequeño en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María que deberá estar finalizado para finales de este mismo año y que se suma al que se instala en Málaga.

Las intenciones por instalarse en Huelva van por otro camino. Amazon ha realizado repetidas pruebas en Estados Unidos con drones para el reparto de sus envíos. Estos dispositivos necesitan adaptarse a la normativa comunitaria, con requisitos completamente distintos. Así, precisarían de unas instalaciones que no se encuentran en ningún otro lugar de Europa, por lo que su interés en el CEUS radicaría en la oportunidad que se les ofrece para la certificación de los mismos.

Fuentes conocedoras del proyecto, aseguraron a Huelva Información que “la entrada de Amazon daría un impulso no previsto inicialmente al CEUS; toda vez que éste tendría una dimensión mundial que no se contemplaba de ninguna manera. Las repercusiones de las mismas deberían servir de acicate para que las partes implicadas cumplieran con sus obligaciones en el plazo más breve posible. A partir de ahora, lo que hay en juego es muy importante y, desde luego, no podemos volver a dejar pasar esta oportunidad. Sería absolutamente imperdonable”.

También se ha conocido en los últimos días, la necesidad de acelerar los trámites para no volver a repetir los errores cometidos durante el año pasado. En efecto, según ha podido conocer Huelva Información, las infraestructuras del CEUS deben estar en pleno funcionamiento en el año 2023, fecha en la que vencen los fondos asegurados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. De lo contrario, esa financiación europea, debería devolverse.

Esta fecha fue adelantada por el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, a Huelva Información el pasado 16 de febrero, cuando aseguró que la entrada de un nuevo operador como es el ministro Pedro Duque, hace que el proyecto CEUS haya cogido un impulso nuevo”, algo que le hace ser “particularmente optimista como para asegurar que pueda estar en funcionamiento en el primer trimestre del año 2023”.

Fuentes conocedoras del procedimiento administrativo del proyecto CEUS, aseguraron que todavía no se ha presentado el inicio de los trámites para la consecución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) algo que debería poner en marcha el promotor del proyecto, en este caso el Ministerio de Defensa. Este documento es imprescindible para que se agilice la siempre farragosa tramitación administrativa de un proyecto de esta envergadura y las previsiones del consejero apuntaban a que este mismo año se podrán tener completamente finalizados.

Lo que restará entonces será el establecimiento de un cronograma de trabajo con las licitaciones correspondientes y las adjudicaciones de las distintas obras que conformarán el proyecto en su conjunto. Las mismas fuentes, que citan las previsiones que se estiman en el propio INTA hablan de que “se estaría muy justo para cumplir la fecha de inicio en el año 2023” por lo que sería necesario un impulso para la presentación de la DIA “a lo largo de los próximos días” para cumplir los plazos establecidos.