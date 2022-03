De Alfonso X El Sabio: El IES La Rábida y la Universidad de Huelva

La reciente concesión de la Orden de Alfonso X El Sabio al Instituto La Rábida de Huelva vuelve a poner de relieve su figura, tantas veces olvidada en esta provincia y envuelta en contradicciones. Lo cierto es que se trata de una figura importante en la historia de España y muy particularmente de nuestra provincia.

El reinado de Alfonso X destacó sobre todo en el orden cultural y se le considera el fundador de la prosa castellana y, de hecho, puede datarse en su época la adopción del castellano como lengua oficial. Los profundos conocimientos en astronomía, ciencias jurídicas e historia le llevan a organizar tres grandes centros culturales que giran alrededor de Toledo, Sevilla y Murcia. Destacó la Escuela de Traductores de Toledo movido por un afán cultural reunió a judíos, musulmanes, castellanos e italianos, que ofrecieron una proyección universal.

En el Archivo Municipal de Huelva se custodia un privilegio rodado de Alfonso X El Sabido de 8 de abril de 1267, en el que se aprueba el deslinde de términos de Huelva con Niebla, Gibraleón y Saltés.

Desde hace algunos años se han venido sucediendo efemérides que no tuvieron acogida en esta provincia.En 2018 es la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva promueve la celebración del 650 aniversario de la creación del Condado de Niebla, que considera como “uno de los hechos históricos más relevantes de la comarca”. Sin duda un acontecimiento singular que identifica la zona.

Más recientemente, a finales del pasado año la Universidad de Huelva celebró el octavo centenario del nacimiento de un rey que se considera clave para Huelva, quien conquistó el Reino de Niebla en 1262 e integró por tanto gran parte de la actual provincia onubense en el reino castellano-leonés, así lo presentaba la rectora María Antonia Peña.

Un amplio programa de actos que coordinó el profesor Juan Luis Carriazo. Se trata -dijo el profesor- de la conmemoración de “una efemérides que no podía pasar desapercibida para la Universidad de Huelva”, en primer lugar por la “trascendencia” del monarca “en todos los niveles, literario, jurídico, historiográfico o científico”, y en segundo lugar “porque fue quien llevó a cabo la conquista del reino musulmán de Niebla y estuvo muy implicado en definir nuestra frontera con Portugal, una de las más antiguas y estables de Europa”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Humanidades, Nuria de la O Vidal, destacó el “inmenso compromiso” de la facultad con “estos eventos que ponen el acento en la importancia de las humanidades y en que estas trasciendan de las aulas y se trasladen a toda la sociedad”.

Desde el IES La Rábida, su director Juan Antonio Moreno, en declaraciones a Huelva Información valoró muy positivamente el reconocimiento hecho con esta distinción desde el Ministerio de Educación y Formación profesional a través del ingreso en el Orden Civil Alfonso X El Sabio. “La comunidad educativa del instituto está de enhorabuena por esta distinción que se nos hacen llegar desde el Ministerio de Educación y la Casa Real”.

Alfonso X El Sabio no tuvo mucha suerte en el pleno municipal de Huelva de noviembre del pasado año, cuando el concejal de Vox Wenceslao Font propuso unirse al homenaje de la UHU al monarca con una escultura pública. La moción no salió adelante; quizás, como siempre, los argumentos no llegaron a confluir en destacar y valorar la importancia histórica y cultural de Alfonso X El Sabio.

Ahora que el IES La Rábida se une a esta figura histórica, es momento de retomar el deseo de recordarlo permanentemente. Las dependencias académicas del instituto serían un buen lugar y, sino, ahí está el amplio Campus de la Universidad de Huelva, donde debe habitar la cordura en la historia y en el futuro de Huelva.