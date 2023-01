Reyes Alejano: "La Universidad de Huelva está entre las 4 mejores de España en la recepción de Erasmus"

Unos 700 estudiantes de distintos programas de movilidad realizan sus estudios este curso en la Universidad de Huelva. La onubense recupera así las cifras de participación previas a la pandemia (incluso, las supera) y vuelve a la normalidad reconquistando la diversidad de procedencia entre su alumnado. Sin embargo, como cada año, el programa de movilidad más exitoso en la UHU es el Erasmus +. Reyes Alejano Monje, vicerrectora de Internacionalización y Compromiso Global, celebra que la Universidad de Huelva sea referente y una de las más escogidas por personas de todos los puntos del planeta para cursar sus estudios.

-A las puertas de culminar el primer cuatrimestre en la Universidad, ¿Qué balance se hace de la experiencia Erasmus en un curso que ya huele a 'normalidad'?

-Este curso no solo hemos vuelto a la normalidad sino que incluso hemos tenido cifras de estudiantes Erasmus por encima de lo que tuvimos antes de la pandemia. El programa Erasmus ha sobrevivido muy bien, lo que demuestra su solidez, estando consolidad no solo en Europa, sino fuera. Cada vez tenemos más convenios con universidades no europeas y eso nos permite albergar una mayor cantidad de estudiantes que llegan de casi 50 países de todo el mundo. Nos permite crear una comunidad internacional cada vez más rica.

-Entonces este 2022-2023 la Onubense ha recibido más estudiantes extranjeros que antes de la pandemia.

Sí, el global del año lo sabremos al final del curso, porque algunos estudiantes solo vienen durante un cuatrimestre y otros el año académico completo, pero a nivel general, ha habido un aumento. Estamos muy cerca de los 700 estudiantes recibidos.

Tras la pandemia han subido, en general, todos los datos de movilidad Erasmus. En parte, porque ha habido estudiantes que durante las restricciones no pudieron realizarlo y eso ha engrosado el número este año y también porque es un programa que va adquiriendo cada vez más fuerza. En cualquier caso, después de la crisis sanitaria muchas personas consideran todavía más importante el salir, conocer otras culturas, entender otro modo de ver las cosas... la pandemia nos ha hecho ver que vivimos en un mundo global y que realmente no podemos olvidarnos de lo que pasa fuera porque nos acaba afectando a todos.

-Teniendo en cuenta el tamaño de la Universidad de Huelva, ¿Cómo se posiciona en relación al resto de universidades españolas con el programa Erasmus?

-Recibimos un gran número de estudiantes internacionales teniendo en cuenta nuestro tamaño. Estamos siempre entre la segunda y cuarta universidad de España en la recepción de estudiantes de forma relativa. Estamos muy bien posicionados.

-¿Y cómo se trabaja desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global para coordinar a todo ese alumnado que llega?

-Cuando ellos llegan hacemos una semana de incorporación a la Universidad. Unos días en los que les ayudamos a integrarse en la universidad. Se les dan muchas charlas, tenemos a varios técnicos implicados que les cuentan, les enseñan dónde están los servicios más importantes para ellos, el funcionamiento en sí de la vida universitaria en Huelva, así como de las asignaturas, qué se puede cursar, se les asesora y se está muy pendiente para que ellos, de alguna manera, se integren mejor en nuestra universidad. Tenemos el Buddy Program. Un programa de mentoría en el que estudiantes locales acompañan a los internacionales al principio de la estancia para fomentar la interacción y las relaciones sociales entre ambas partes. Además, también les apoyamos con el idioma. Cuando llegan tenemos la Welcome Week, un curso de inmersión en el español para personas que vienen sin saber nada de la lengua nativa. Se les dan unas lecciones muy básicas pero prácticas que les ayudan a sobrevivir y desenvolverse al principio en las situaciones del día a día. Por otro lado, de manera paralela a esto, también tenemos cursos de español que vienen incluidos en el plan de estudios de manera gratuita para todos aquellos que quieren estudiarlo y perfeccionando durante toda su estancia, ya sea durante un semestre o durante el año completo.

-Aprender español es un valor añadido a la estancia Erasmus en Huelva.

-Así es. El español es un idioma cada vez más valorado y que se habla en más sitios. Por ello creemos que enseñarles el idioma en nuestra universidad es un plus, algo que ellos se llevan y que, por otro lado, nos promociona tanto a nivel lingüístico como cultural más allá de nuestras fronteras. Hemos tenido casi 500 estudiantes de español, la gran mayoría de los que vienen.

-¿Cuántos profesionales componen el área de gestión del programa Erasmus en la Onubense?

-Tenemos, por un lado, a quienes trabajan en el Servicio de Lenguas Modernas, con siete personas más profesores externos; el Servicio de Relaciones Internacionales, que aúna Proyección Internacional y Movilidad, así como Cooperación Internacional, con unas 20 personas aproximadamente.

-Además de la formación, la estancia Erasmus les permite empaparse de Huelva y descubrir el destino. ¿Cómo se les guía en ese conocimiento de la provincia desde la Universidad?

-Hay distintas alternativas. Hasta este año estaba la Erasmus Student Network (ESN), una asociación de estudiantes, que son Erasmus que ayudan a Erasmus y que siempre han organizado muchísimas actividades, como una paella de bienvenida... por otro lado, existen viajes que se organizan por la provincia desde la Cátedra de la Diputación de Huelva para recorrer los lugares más señeros de Huelva y luego existen también algunas empresas al margen de la UHU que organizan actividades para los Erasmus y ellos se organizan solos también para visitar no solo Huelva, sino los lugares cercanos, como Sevilla, Portugal o Marruecos. Ahora estamos también organizando junto con el Ayuntamiento de Huelva una actividad muy bonita, en la línea de transición verde (de convertirse en un programa cada vez más sostenible). Como los viajes suponen una huella de carbono importante queremos concienciar a los estudiantes y se van a hacer plantaciones de árboles, vamos a visitar los viveros del Ayuntamiento, van a conocer cómo se planta, tendrán un taller sobre la huella de carbono para poder calcular cuál es la huella de carbono de su viaje, cómo compensarla o qué actividades pueden realizar para adaptarla. Eso lo haremos en el segundo cuatrimestre.

-¿Cuántos Erasmus llegarán en esta segunda parte del curso?

-Alrededor de 260 aproximadamente. Normalmente el primer cuatrimestre recibimos un mayor número que el segundo, aunque el año pasado, después de la pandemia, en el primer cuatrimestre había países que aún tenían restricciones en los desplazamientos y recibimos más durante el segundo, pero por regla general es al revés. Porque luego hay un grupo que se queda el año entero. Algunos traen en su acuerdo cursarlo al completo y otros deciden ampliar su estancia estando aquí. De hecho, son bastantes los que la amplían.

-¿Y cuántos se han ido a estudiar fuera?

-Este curso han salido alrededor de 350 estudiantes. La cifra de los que se han marchado fuera a hacer la Erasmus también está un poco por encima a la de años anteriores. Esperamos que esto siga así y continúe aumentando porque normalmente suele ser al revés, son más los que entran que los salientes, porque nuestras cifras entrantes son muy altas para el tamaño de nuestra universidad. Aún así, seguimos fomentando siempre que los estudiantes de la Universidad de Huelva hagan estancias fuera.

-Italia sigue siendo el destino más elegido por los onubenses.

-Sí. Siempre Italia es uno de los sitios a los que más van y también países como Polonia o la República Checa, que están haciendo mucho por recibir estudiantes Erasmus, tienen mucha oferta en inglés, incluso Polonia apoya a los estudiantes económicamente con bonos de transporte gratuitos...iniciativas que están haciendo a estos destinos más populares a la hora de ser elegidos por los onubenses para su experiencia Erasmus.

-Los estudiantes de Empresariales son los que más demandan los programas de movilidad.

-Con bastante diferencia, los estudiantes de la Facultad de Empresariales son los que más lo solicitan, aunque, en general, salen de todas las facultades. Ingeniería, Humanidades, Educación... de todas las titulaciones hay bastante intercambio.

-Aunque los onubenses son más de quedarse en Europa, ¿no?

-Nos interesa fomentar aún más el intercambio con universidades de fuera de Europa, que la Universidad sea más diversa. Este año tenemos Erasmus en Estados Unidos, Canadá...

Nosotros también promovemos mucho la entrada de estudiantes de Latinoamérica, con la que hay un lazo cultural y de idioma muy importante. En este aspecto recibimos a muchos procedentes de estos países, pero nos cuesta más que los de Huelva se marchen. Por eso estamos fomentándolo. Este curso hemos conseguido interesantes convenios. Uno de ellos con la Universidad de Concepción, en Chile, con la que tenemos un doble máster de Ingeniería de Motos, o el convenio con la Universidad de Loja, en Ecuador, situada en un lugar muy bonito e interesante, entre la Amazonia y Los Andes.

-Pero no solo se marchan los estudiantes. El propio equipo docente también puede disfrutar de la experiencia.

-Por supuesto. De Erasmus no europea hay países con los que hay intercambio de profesorado, personal de administración y de doctorado, pero no de estudiantes de grado porque los sistemas educativos son muy diferentes y el intercambio resulta más complicado. Esto ocurre, por ejemplo, con los países africanos. Con Camerún, Senegal... de los que recibimos estudiantes pero no enviamos. Sí se marchan a estos destinos profesores o personal universitario.

-¿Aún se puede solicitar la Erasmus para el próximo curso académico?

-Todavía está abierto el plazo. Se abrió el pasado mes de diciembre y los estudiantes de grado pueden solicitarlo hasta el 20 de enero. Hemos hecho una gran campaña informativa a través de los distintos canales de la UHU, para que llegue a toda la comunidad universitaria, así como vídeos y reuniones informativas. Intentamos que la información esté accesible y fácil de ver. Ha estado publicada en la portada de la página web de la Universidad durante mucho tiempo para que fuera muy visible.

-Se podría decir que la Beca Erasmus es una experiencia única que te cambia la vida por completo.

-Sin duda. Nosotros vemos cómo cambia a los estudiantes cuando se van de Erasmus. Es esa formación transversal que te da la inmersión en otro país, en otra cultura. Te abre la mente. Este programa de movilidad enseña a vivir y a convivir en realidades diferentes. Además hace que los alumnos aprendan a ser independientes, a salir de casa y a desenvolverse en un mundo nuevo en el que tienen que avanzar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Hay un millón de bebés nacidos de parejas Erasmus. Niños que han nacido del amor entre estudiantes de distintas partes del mundo. Esto es una muestra del carácter trascendental que tiene este programa de movilidad único que ya es internacional".

-Pero el Programa de Movilidad Erasmus no es el único al que se puede optar desde la Universidad de Huelva.

-Tenemos otros muy interesantes como la Convocatoria de ayudas para la movilidad de estudiantes a América Latina dentro del programa PIMA. Hay convenios con Costa Rica, Chile, México o Argentina. Quiero transmitir que hay universidades latinoamericanas muy buenas a nivel académico y con mucho nivel, donde es interesante hacer una estancia.

También tenemos las Becas Elcano financiadas por Atlantic Copper con Estados Unidos, Japón o Canadá, países muy atractivos.

-Los logros de la Onubense en materia de movilidad académica durante los últimos años.

-El logro no solo están en la cantidad de alumnos que vienen o salen, sino en la calidad de la experiencia, en los recursos y herramientas que se ponen a su disposición durante la estancia. En este sentido hemos conseguido grandes cosas. Con el Ayuntamiento de Huelva firmamos un convenio llamado Huelva, Ciudad Universitaria, por el que se ha realizado de manera conjunta una guía universitaria de Huelva para los estudiantes internacionales y los profesores que vienen de fuera. No es solo una guía turística, sino útil para vivir aquí, con información relativa a diversos servicios, como voluntariado, bibliotecas públicas...

Otro logro muy importante de los últimos años ha sido la implantación del programa Umove, que facilita mucho los trámites administrativos a todos los usuarios, estudiantes o coordinadores.

Y, sin duda, la gran diversidad de países europeos y no europeos que estamos consiguiendo adherir al programa de movilidad, ha sido otro de nuestras metas cumplidas. Cada vez hay más personal docente y del centro, además de estudiantes, que se marcha a países de otros continentes y eso es algo muy enriquecedor porque todo el que se va trae consigo otra forma de ver las cosas, viene con ilusión y con ganas de dar pequeños pasos adelante.

-¿Y los próximos retos?

-Nos gustaría llegar a otras opciones como las movilidades blended o mixtas, que estamos empezando a desarrollar porque creemos que tienen muchísimo futuro. Ofertas de programas virtuales que incluyen una movilidad presencial, pero de corta duración, de entre una semana y diez días. Es una forma de fomentar la movilidad y la internacionalización del personal sin necesidad de que las personas hagan estancias largas. Además, es más inclusiva y abre nuevas posibilidades. Es un reto que surgió a partir de la pandemia y que nos gustaría poner en marcha.

Y, por otro lado, nuestro otro gran reto es la Convocatoria de Alianzas de Universidades Europeas. Un paso más allá del programa Erasmus. Llevamos varios años trabajando en este gran proyecto y este año nos presentamos a una convocatoria para la alianza de universidades liderada por la Universidad Gustave Eiffel, de Francia, y en la que participamos diez universidades de Europa. El objetivo es crear una Universidad común, con programas y actividades comunes, donde haya mucha innovación e investigación conjunta.