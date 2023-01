Abdomen, la zona más deseada para eliminar grasa

Seguro que si te preguntan cuál es la zona donde te enfocarías para eliminar la grasa, responderías el abdomen. Porque realmente es una donde más se acumula todo lo que no queremos y de ahí que se nos haga también cuesta arriba el poder deshacernos de ella. Ya sabes que aunque sea complicado, siempre habrá una buena solución.

El abdomen se convierte en nuestro gran protagonista de hoy y no solo porque sea una de las zonas del cuerpo que más nos gusta ver sin grasa notable, sino porque gracias a dicha parte se te abrirán las puertas a una de las mejores soluciones que podrías tener. ¿No te lo crees? Pues te lo contamos todo con detalle.

¿Por qué se nos acumula la grasa en el abdomen?

Son varias las causas que debemos tener en cuenta, una de las más importantes es debido a la genética. Esta tiene la culpa de muchísimas enfermedades y predisposiciones como es el caso cuando mencionamos la acumulación de grasa en ciertas partes del cuerpo. Pero no es la única culpable sino que el factor hormonal juega un papel sumamente importante, de ahí que cuando no hay una buena regulación de las hormonas, sobre todo de las que participan en el proceso metabólico, dará lugar a que la acumulación de grasa sea más notable. Sin olvidar que la hormona cortisol, conocida como la de estrés, es quien se hace notar en este terreno. Así que, intentaremos llevar una vida un poco más relajada, dentro de lo posible para mantenerla a raya.

Por otro lado, no podemos olvidar que la alimentación juega un papel fundamental en nuestra vida. Siempre debemos mantener unos hábitos saludables, y lo sabemos. Pero a veces, cuando ya nada funciona lo mejor es optar por una de las soluciones que tienes en tus manos y que no es otra sino la liposucción. Porque ya no es el tratamiento clásico que conocías sino que gracias a los médicos especialistas de las clínicas Dorsia, te vas a encontrar con un procedimiento que minimiza los riesgos típicos de la liposucción básica. Por lo que se convierte en un tratamiento exclusivo, poco invasivo, rápido y eficaz. ¿Todavía te lo vas a seguir pensando?

¿Por qué la grasa abdominal es tan dañina?

Es dañina y se dice que una de las peores en muchos sentidos. Esto es debido porque se dice que está más próxima a los órganos importantes del cuerpo como es el hígado o intestino. Por lo que esa cercanía puede ser un tanto complicada por el daño que puede causarles. Claro que no podemos olvidar que es una grasa que está activa debido al proceso metabólico y por lo que es más complicada de controlar. De ahí que muchas veces ni con dieta ni con ejercicio podemos hacerlo y hay que pasar a hablar de tratamientos como la liposucción o bien, lipovaser. Esta es una nueva tecnología de última generación que se encarga de actuar sobre el tejido graso sin que los vasos sanguíneos o los nervios se vean afectados. Este tipo de técnicas tan solo las encontrarás en las clínicas Dorsia y bajo la supervisión de un excelente equipo médico que tiene a sus espaldas más de 75000 procedimientos y con unos resultados llenos de éxito. Serán ellos quienes te guíen en todo momento y quienes estudien tu caso, como bien te mereces.

¿Cuáles son los mejores tratamientos?

Ya los hemos mencionado, pero nada mejor que hacerlo de nuevo y con todo lujo de detalles. Es cierto que siempre hay que mantener unos hábitos de vida saludables, entre los que se encuentran una buena alimentación y el ejercicio. Pero en ocasiones no es suficiente y por eso, debemos dar un paso adelante. Es mejor optar por tratamientos que realmente sí se enfocan en eliminar la grasa abdominal y en mejorar la textura de la piel, olvidándote para siempre de tu problema.

Por un lado está la liposucción, como bien hemos hablado anteriormente. Recuerda que solo en las clínicas Dorsia tienes la opción de contar con una intervención rápida que se combinará con aparatología y dieta para un resultado más que increíble. Los especialistas médicos nos ofrecen este tratamiento que es único en España y que además de rebajar el volumen de tu abdomen, también conseguirá una mayor firmeza de la zona a tratar. Por si todavía tienes dudas, hay que aclarar que el 91% de los pacientes que se han puesto en manos del excelente equipo médico, lo recomiendan. Si estás en tu peso, más o menos, pero tienes cúmulos de grasa en áreas localizadas entonces es tu opción a tener en cuenta.

Claro que por otro lado, otro de los tratamientos eficaces es el conocido como lipovaser. Una lipo de alta definición que se personaliza para cada paciente ya que dentro de ella nos podemos encontrar con tres tipos diferentes según el tamaño de la zona a tratar. Además del resultado, otro de los puntos fuertes de un tratamiento como este es que dejará intactos todos los tejidos que no se tocan, por lo que tendrá una recuperación mucho más rápida y un postoperatorio más llevadero porque se reduce tanto el dolor como la inflamación.

¿Son duraderos los resultados tras los tratamientos?

Otra de las dudas frecuentes es la de si tras un tratamiento como la liposucción, los resultados serán duraderos o no. Hay que decir que sí, lo son y mucho. Es cierto que como todo en esta vida, siempre debemos cuidarnos. Por eso, en las clínicas Dorsia también tienen esa parte de dieta que podemos decir que complementa al tratamiento en sí. Porque si no nos cuidamos incluso puede ser que el abdomen esté más que perfecto pero que comencemos a ver cómo alguna otra zona de nuestro cuerpo comienza a almacenar más grasa. Así que, si es así ya sabemos qué debemos hacer y cuáles son los tratamientos indicados. Pero mientras tanto, nada como seguir siempre las indicaciones de los especialistas, practicar un poco de deporte y como no, alimentación saludable. Eliminando también el estrés de tu vida, intentando hacer todo lo posible por buscar técnicas complementarias que hagan que puedas relajarte y seguir disfrutando de todo lo bueno y apartando lo menos bueno para ser feliz.

Así que, si quieres verte como siempre has soñado, llega el momento de no pensarlo dos veces pero sí de dar los pasos adecuados y siempre de la mano de los verdaderos profesionales como los que encontrarás en las clínicas Dorsia.