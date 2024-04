Más de 20 años dando vueltas con los papeles del AVE

Más de dos décadas después, está claro que el origen de que Huelva y Sevilla no estén conectadas con la alta velocidad no se debe a un tema administrativo sino a una voluntad de inversión difícilmente explicable.

No hay ningún motivo para no hacerlo. No hay dificultades orográficas, conecta con una gran ciudad como Sevilla que a su vez está con Madrid, une España con Portugal y Andalucía con el Algarve. Potencia el turismo en una provincia con litoral. Difícilmente explicable.

En el Libro Blanco que ha realizado el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH) hace un recorrido exhaustivo por todo este proceso administrativo de más de 20 años con documentos iniciados una y otra vez, con partidas presupuestarias que no se ejecutaron y que, en ningún caso, se incluyó una cantidad suficiente para iniciar de verdad el proyecto.

La cronología

En 2002, sí a principios de este siglo, ya había un estudio informativo del proyecto ‘Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva’ redactado por la UTE constituida por COTAS Internacional, S.A., GHESA Ingeniería y Tecnología, S.A. y TRN Ingeniería en diciembre de 2002 propone seis alternativas de trazado tomándose como solución propuesta la alternativa denominada “Norte La Palma”.

Parecía un paso normal después de que una década antes ya hubiera AVE en Sevilla y se iban realizando ramales, pero algo pasó y nunca se dio ese paso definitivo.

Un salto de seis años sin que nadie moviera un papel para que en 2008 la Secretaría de estado de Cambio Climático formulara la Declaración de Impacto ambiental del proyecto Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva que se publicó en el BOE del 7 de agosto de 2008. El 27 de septiembre de ese mismo año se publica en el BOE la Resolución de 4 de septiembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se aprueba el expediente de Información Pública y aprobación definitiva del Estudio Informativo del proyecto “Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva”.

Tres años de pausa.

En 2011 se redactan cinco proyectos constructivos de plataforma que desarrollan la alternativa seleccionada y aprobada del Estudio Informativo, con Declaración de Impacto Ambiental positiva, “Norte La Palma”, siendo éstos los siguientes: ◦ Tramo 1: Majarabique – Valencina de la Concepción ◦ Tramo 2: Valencina de la Concepción – Sanlúcar la Mayor ◦ Tramo 3: Sanlúcar la Mayor – La Palma del Condado ◦ Tramo 4: La Palma del Condado – Niebla ◦ Tramo 5: Niebla – Huelva.

Al no realizarse, el proyecto caducó y en 2013, ”en base a lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, y dado que no consta en la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias actuación alguna en relación con la ejecución del proyecto en el plazo de 5 años, la Declaración de Impacto Ambiental mantendría su vigencia hasta el 27 de septiembre de 2013. No habiéndose iniciado ninguna actuación relativa a la ejecución del proyecto y estando la Declaración de Impacto Ambiental caducada, el proyecto de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva, debe someterse a un nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental ordinario”, recoge el CESpH.

A empezar otra vez.

Con fecha septiembre de 2015, se encarga a la empresa INECO la redacción de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y el 16 de octubre de ese mismo año se publica en el BOE el anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete a información pública el ‘Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva’.

En noviembre de 2016 se inicia la Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria del proyecto, acompañada del expediente de Evaluación de Impacto Ambiental y en enero de 2017 la Subdirección General de Evaluación Ambiental (MAPAMA) requirió a la Subdirección General de Planificación Ferroviaria la subsanación de diversas cuestiones relacionadas con la evaluación de impacto ambiental en un plazo de tres meses. Las subsanaciones se referían tanto al procedimiento seguido en la información pública y consultas como al contenido del estudio de impacto ambiental.

En junio de 2017 se declara la terminación del procedimiento con el consiguiente archivo del expediente de evaluación del impacto ambiental del proyecto, dando por finalizado el mismo.

Y ahí se quedó.

En enero de 2021 se considera que es necesario redactar un nuevo Estudio Informativo, incluyendo un Estudio de Impacto Ambiental, con el contenido requerido por las legislaciones ferroviaria y medioambiental, que tendrá en cuenta los requerimientos del citado escrito de subsanación y requerimientos generales del MAPAMA…

Estos últimos años han servido para seguir recordando que Huelva en ese plan inicial que nunca se ejecutó del PEIT 2005-2020 situaba a Huelva a 2 horas y 40 minutos de Madrid. Sin embargo, la realidad es que se tarda la mitad de ese tiempo en llegar solamente a Sevilla actualmente y que, si no se vuelve a retrasar, habrá que esperar 25 años más de estudios ambientales y redacciones de proyectos para construir un AVE que sigue sin tener ningún impedimento para realizarse, ninguna razón para no ejecutarse. Tan solo la voluntad política.