El AVE Huelva-Sevilla vale 1.500 millones de euros y se construiría en tres años

La Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva ya estaba prevista en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 (PEIT), si los distintos ejecutivos que han pasado por el Gobierno de España hubieran cumplido sus propios planes, la alta velocidad ya sería una realidad para los onubenses desde hace años.

Hace unos años hubiera sido más barato, pero las últimas estimaciones sitúan la construcción de un nuevo trazado en 1.500 millones de euros. Se tardaría en construir tres años. El problema, es que ahora, tras las últimas revisiones, la proyección es para el año 2050.

Huelva estaba en ese plan inicial de 2005-2020. Luego colocaron a la provincia en el horizonte 2012-2024, planteándose un nuevo marco de referencia al haberse tenido en cuenta, los cambios significativos acaecidos en el entorno socioeconómico en los últimos años y la nueva definición de la Red Transeuropea de Transporte de diciembre 2013. Tras la última previsión que nos sitúa como la última provincia de España con litoral que tendría la alta velocidad, el Gobierno anunciaba el pasado mes de enero que se continuaba con la tramitación del estudio informativo y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Pese a que ésta es la realidad, el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH) sigue sin renunciar a esta infraestructura y la cataloga como una de las seis inversiones que podrían cambiar la realidad socioeconómica de la provincia de Huelva.

Las ventajas que supondría el AVE Huelva-Sevilla, responsabilidad de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) del Gobierno de España, son evidentes. Reducción del tiempo de viaje, desarrollo económico y social, vertebración territorial, reducción de la siniestralidad… y con la misma viabilidad o mayor que el resto de las provincias de España que ya lo tienen.

Todo está ya estudiado para iniciar la construcción del AVE, falta la voluntad de invertir. Sería una nueva línea ferroviaria de alta velocidad de doble vía, electrificada con ancho internacional entre Sevilla y Huelva que daría continuidad al actual servicio existente entre Madrid y Sevilla. La velocidad de diseño sería de 350 km/h. No se consideran paradas intermedias salvo para las alternativas que pasan por La Palma del Condado y habría una ausencia de cruces a nivel con otras infraestructuras.

Se estima que las obras del ave generarían alrededor de 4.500 empleos entre directo e indirectos. A esta cantidad habría que sumarle el incremento en el personal ferroviario, tanto a bordo de los trenes como en el personal dedicado al mantenimiento y explotación de las infraestructuras.

En sentido contrario, la no ejecución del proyecto convierte al Levante y a la Costa del Sol en zonas más accesible desde la capital de España, con la consiguiente escapada del turismo a estas zonas. No actuar supondría mantener los niveles de eficiencia actuales y no optimizar los costes/tiempo de transporte en la red ferroviaria. Tampoco supone ninguna ventaja ambiental desde el punto de vista de la mejora de las variables de sostenibilidad aplicadas a este medio de transporte.

Según el Libro Blanco del CESpH, “el principal impedimento es la voluntad política. Diferentes gobiernos, tanto del PP, como del PSOE manifestaron la intención de construir la línea de alta velocidad, sin embargo ninguno incluyó esta infraestructura dentro de los PGE. Solo se aprobaron partidas presupuestarias para la realización de estudios de cara a la presentación de proyectos y para la realización de la declaración de impacto ambiental. El gobierno actual tampoco lo ha hecho”.