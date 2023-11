La Romería del Rocío se enfrenta a desafíos como su crecimiento controlado y la restauración de la Virgen

La aldea del Rocío es uno de los lugares más visitados de la provincia de Huelva que en cada primavera se llena de devotos para celebrar la Romería del Rocío. Una celebración en la que los valores del catolicismo están presentes y que crece de forma exponencial año tras año abriendo paso a nuevas generaciones que la acogen con los brazos abiertos. De cara al futuro la Hermandad Matriz se enfrenta a desafíos como son el aumento de hermandades filiales, la restauración de la Virgen del Rocío, su atractivo turístico y su estrecha relación con Doñana.

Este encuentro se ha convertido además en un fenómeno turístico que atrae a miles de de personas cada año para descubrir un lugar en el suroeste de España al que incluso el famoso periódico The New York Times ha hecho referencia en sus páginas con el objetivo de enseñar al mundo la idiosincrasia de esta romería describiéndola como “la representación visual más potente de la cultura andaluza”. Y es que, es normal que no pase desapercibido porque en pocas partes del mundo se realiza una peregrinación de tales características con un decorado especial para los carros y una indumentaria que incluso que ha llegado a asemejar con la de las películas del género western.

El catolicismo llega a su máxima expresión en estos encuentros de fe, un fervor que queda retratado en Pentecostés, cuando el amor por la Virgen del Rocío queda reflejado en el rostro de todos los devotos que llegan hasta sus plantas. Una devoción que se ha ido heredando de generación en generación y que ha crecido de forma exponencial desde finales de los 90 y que ya tiene garantizado el relevo que la iglesia tanto necesita. Los jóvenes que han crecido en el seno de una familia rociera y que lo han aprendido desde la cuna seguirán las tradiciones de sus mayores.

Un ejemplo de que el cristianismo sigue lleno de vida se plasmó en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) organizada en Lisboa a la que se acercaron miles de jóvenes para poner en manifiesto su fe. Otra situación que lo ejemplifica con claridad es la proliferación de Grupos Jóvenes en las 127 hermandades filiales que siguen creciendo año tras año, lo que dificulta cada vez más la celebración de la Romería del Rocío en tan solo una semana. El último año fueron dos las nuevas incorporaciones, con Montequinto y Torremolinos, bajo las reglas de la Hermandad Matriz, que plantea un crecimiento futuro que se reparta a lo largo del año, ya que en una semana de romería no sería viable que muchas más filiales y asociaciones llegaran a la aldea porque no existen más caminos hacia El Rocío de los que ya hay y no se pueden saturar. Otra de las cuestiones que avalan esta opción es la presentación de las filiales ante la Virgen del Rocío, que repartida en dos días debido a la saturación que existía, vuelven a ocupar las dos jornadas íntegras.

Cada vez la Romería tiene más dificultades para crecer y se encuentra en un momento en el desde la Hermandad Matriz debería hacer una reflexión importante porque, aunque poner límites para ellos sea la última opción, habrá que idear nuevas fórmulas para que su proliferación sea sostenible tanto con el medioambiente como con los medios con los que cuenta el pueblo de Almonte para poder llevar a cabo una de las romerías más famosas de España y del mundo.

El Rocío y su relación con Doñana

El Rocío en sí ya posee un emplazamiento rico y atractivo, se encuentra colindado con uno de los espacios naturales más importantes de Europa, el Parque Nacional de Doñana, que va de la mano con este lugar, dejando a la aldea como un balcón hacia la Marisma en el que reencontrarse con la naturaleza. El espacio que ocupa es un enclave rico en fauna y flora que ha proliferado durante décadas, pero que actualmente se encuentra en un momento en el que su subsistencia se hace complicada. Con el agua como un bien escaso y las lagunas prácticamente secas se ha convertido en un espacio con un estado muy debatido y para el que se han tomado importantes decisiones para poder conservar su gran biodiversidad.

En lo que respecta a la Romería del Rocío, son muchas las hermandades de Huelva que pasan en su camino por lo denominado como preparque, pero son otras como La Línea, Chiclana, Arcos de la Frontera , Rota o Cádiz las que cruzan el Parque Nacional para llegar a la aldea embarcando a sus carrozas en Bajo Guía de Sanlúcar. Este paso de las hermandades por el parque o por sus zonas colindantes pone de manifiesto el respeto por la naturaleza y la buena gestión de residuos. La verdadera problemática surge con los vehículos de tracción mecánica que cruzan los camino. Tuvieron un gran auge a principios de siglo y esta tendencia se ha ido regulando hasta la actualidad dibujando un futuro que prescinda de ellos. Desde la Matriz han abordado este tema con la situación que se ha vivido en la Raya Real en el que se produce un gran embotellamiento por lo que ya desvía a estos vehículos con el objetivo de que el camino sea una experiencia agradable y que la contaminación sea la mínima.

Rocío como atractivo turístico

Esta cuestión es otra que no se puede obviar para garantizar un futuro próspero y respetuoso en la aldea. Actualmente son dos los proyectos que se encuentran en ejecución dentro del sector turístico, con Destino Rocío, una iniciativa en la que se pretende convertir el Rocío en un Santiago de Compostela en Andalucía y por otro lado, trazar una ruta del Camino de El Rocío a Santiago. Dentro de estos objetivos, el primero se está encauzando, ya que la aldea se considera un lugar de peregrinaje pero aún le falta mucho camino por recorrer en el futuro trazando caminos desde todos los puntos de España y algunos de Europa que lleven hasta las plantas de la Virgen del Rocío.

"Peregrinar a la aldea durante todo el año podría ser una solución para frenar el crecimiento de la Romería"

Son proyectos a largo plazo en los que la Matriz tiene que trabajar en profundidad con la ayuda de diferentes instituciones. Además, ya se puede encontrar la oficina del peregrino y una página web, que aunque aún le faltarían muchos detalles para entrar de lleno en la era digital, la celebración podrá crecer trazando nuevos caminos y dando la oportunidad de peregrinar hacia la aldea aunque no se encuentre en época de romería, quizás esta podría ser una solución para acabar con la saturación de personas que se acercan a El Rocío en tan solo siete días de romería.

El rico patrimonio de la Hermandad Matriz

El cuidado del patrimonio de la Hermandad Matriz también es un aspecto en el que se está poniendo el foco. Tras el valiente paso a la restauración de la Virgen del Rocío y el nuevo paso procesional de la imagen que ya ha lucido en varias ocasiones, la Matriz deja claro que apuesta por la conservación de siglos de historia que recogen tanto en la Casa de Hermandad como en el Tesoro situado en su santuario. En un futuro, este museo podría crecer ganando relevancia y las restauraciones del patrimonio se tendrán que hacer más a menudo bajo la aprobación del pueblo de Almonte.

Se está trazando un Rocío del futuro en el que la tradición y los avances vayan de la mano, siendo cuidadoso con el medioambiente y dejando un hueco para las nuevas generaciones. “Que todo el mundo sea rociero” dijo el papa Juan Pablo II cuando visitó la aldea, hace 30 años, una frase que dio la vuelta al mundo y que se ha materializado haciendo crecer el fervor hacia la Virgen.

La Hermandad Matriz se encuentra manos a la obra para hacer crecer El Rocío en otra dirección, que como bien sabemos, será a lo largo de todo el año convirtiendo la aldea en un lugar donde se reciba a sus peregrinos trazando caminos desde diferentes puntos. Un nuevo concepto que seguramente no alterará a una romería, que aunque ya saturada, tendrá una larga y sana vida.