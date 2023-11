La época dorada de la Semana Santa de Huelva: una celebración que goza de una salud y un valor incalculable

La Semana Santa de Huelva vive una época dorada que parece que se alargará en el tiempo, una plenitud que se ve reflejada en cada salida o en cada acto que las hermandades proponen para que los onubenses veneren a las imágenes en la calle. En primavera, la ciudad se seguirán inundando de incienso en una celebración eclesiástica que saca músculo y se sitúa como atractivo turístico, cuyo empaque irá aumentando a lo largo de los años. Su salud se manifiesta plenamente desde la Diócesis y el Consejo de Hermandades y Cofradías, que además, preparan un 2025 por todo lo alto para celebrar el año jubilar de la Esperanza. Una Semana Grande cuyos sentimientos se transmiten de generación en generación y que, aunque con pequeños pasos, intenta avanzar hacia la modernidad.

Los cofrades de toda la provincia podrán seguir presumiendo de que la Semana Santa es una de las referentes de España y que posee un gran reconocimiento en el resto del país, que va in crescendo conforme pasan los años. Se trata de un sector que se cuela en el ámbito turístico, haciendo que los hoteles de la capital tenga una ocupación de más de 80% durante esos días. Una tendencia que ampliará fronteras a través de congresos como Fitur, donde podrá mostrar sus bondades a todos los interesados en el mundo cofrade. Huelva se trata de un destino perfecto en Semana Santa, en el que el buen tiempo y las amplias posibilidades que tiene la provincia se enlazan con el rico patrimonio que sacan a la calle las hermandades. Por ello, además de su carácter religioso esta semana tan esperada será una fuente de riqueza aún mayor gracias a su atractivo turístico.

Son muchos los sectores que se benefician económicamente de esta celebración, por ello, la Magna Mariana programada para el año 2025, también supone un aliciente para que los cofrades vengan a Huelva y la conozcan a través de la riqueza de sus cofradías. Este carácter que va acogiendo la Semana Santa es algo que preocupa a la Diócesis, ya que no quieren que se pierda su espiritualidad, siendo esta realmente su razón de ser. La fe es la que sustenta este evento en el que se refleja la vida de Cristo, hasta su resurrección, un principio que puede llegar a olvidarse por los que utilizan esta semana como unas “vacaciones” y no le encuentran su valor como creyente. Para no dejar que un hecho histórico se convierta en un atractivo turístico sin base alguna, lo más importante para ellos es que la trascendencia de estos días se transmitan a los cofrades más pequeños, para plantear un futuro donde el rezo delante de un paso no se extinga.

Este relevo generacional es el que se busca y desde el Consejo de Hermandades, que velan porque Huelva goce una Semana Santa plena, ya garantizan que se ha conseguido. Las cofradías de Huelva han crecido a un ritmo exponencial y lo seguirán haciendo en los próximos años. Esto implica el nacimiento de nuevas devociones en diferentes barrios de Huelva como ha ocurrido en El Higueral, donde la Virgen del Prado se convirtió en Hermandad de pleno derecho. Una semana que antes comenzaba con el Domingo de Ramos y en la que ahora el Viernes de Dolores ya hay pasos en la calle, haciendo del Sábado de Pasión un día más en la agenda cofrade, que se ha convertido en un clásico donde los legionarios pasean al Cristo de la Vera+Cruz por las calles del centro, realizando un espectáculo que concentra a miles de visitantes en la ciudad. Después de tres años de procesión, las puertas de la Concepción seguirán abriéndose durante mucho tiempo el día previo al Domingo donde Huelva lucirá ya engalanada para celebrar su Semana Mayor. Una salida que motiva a que las vísperas se asienten aún con más fuerza.

Se trata de una semana que no para de crecer y que alarga sus actos durante todos los meses del año, celebrando coronaciones canónicas o salidas extraordinarias bajo la tutela de la Diócesis de Huelva. La Virgen de la Amargura de la Hermandad del Nazareno fue la última en coronarse en la ciudad y el año que viene será el turno de María Auxiliadora de la Palma del Condado, haciendo que se reconozca la devoción que existe por numerosas imágenes en toda la provincia en una lista de coronadas que seguro que seguirá creciendo, aunque aún no ha salido a relucir el nombre de la próxima que se encuentra a la cola para recibir este reconocimiento en Huelva.

Por otro lado, las salidas extraordinarias, aunque ahora están más controladas por la Diócesis, se seguirán realizando debido a que son muchas las hermandades que celebran sus aniversarios en Huelva, como la salida extraordinaria del Señor de la Redención por el XXV aniversario de la erección canónica de la Hermanad que está sometida a Cabildo o como han sido las salidas por el 75 aniversario de la Hermandad de la Sagrada Cena. Todas esta celebraciones forman parte de la idiosincrasia de la ciudad y que no solo comprenden a la salidas de imágenes, sino que también se encuentran englobadas en ella, las exaltaciones a la saeta, los pregones, los vía crucis, los triduos, besapiés y besamanos y todo tipo de acto religioso relacionado con las hermandades; que continuarán llenando el calendario durante muchos años debido a la gran afluencia que reciben y al impulso que los más pequeños le dan con la creación de los grupos jóvenes.

Estos jóvenes son los mismos que tienen que introducir la modernidad dentro de esta milenaria celebración para que no se quede atrás, como ya se hace con las apps en el móvil y para lo que es necesario contar con el apoyo de todas las instituciones, para que la Semana Santa de Huelva siga creciendo al buen ritmo que ya lo hace. Además, el papel de la mujer dentro de esta celebración también debería ponerse en valor, dejándoles un hueco y dándoles voz, ocupando cargos tanto dentro de la Diócesis como en el Consejo de Hermandades y en las juntas de gobierno de las diferentes cofradías. Una evolución que sí que está presente en su patrimonio, al que cada vez se le presta más atención cuidándolo a través de restauraciones, con el fin de que se conserve a lo largo de los años y que también se ve reflejada en la forma de elegir el exorno floral o en los hábitos de nazarenos que están pasando progresivamente del raso a la sarga.

Una Semana Santa rica, tanto en Huelva capital como en todos sus pueblos, en los que Condado, Andévalo, Litoral y Sierra comprenden un amplio patrimonio. Y sobre todo una Semana Santa que no puede dejar de evolucionar, para que su buena salud se mantenga dando alegrías, tanto en el ámbito espiritual como en el económico y que ahora mira con ilusión a la Magna Mariana de 2025 en la que las vírgenes coronadas de toda la provincia y las titulares de las hermandades sacramentales de Huelva capital están invitadas a participar en una procesión de inundará de fe cada rincón de la ciudad.