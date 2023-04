Los rocieros de Cataluña exigen una disculpa a TV3 por su ofensa a la Virgen del Rocío

En el mismo sentido se ha mostrado la(FECAC). En un comunicado señala que "a través de su presidente, Daniel Salinero, se ha dirigido al presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) , Xevi Xirgo, para que exija a TV3 la restitución del honor de la Virgen del Rocío y disculpas públicas en el programa Està passant".

La queja de la FECAC, organizadora de la Romería del Rocío en Cataluña, que este año celebrará precisamente la edición número 50, se refiere al programa emitido el pasado martes, 4 de abril, en plena Semana Santa, donde "un ‘gag’ protagonizado por el director del programa, Toni Soler, y dos colaboradores hacía mofa de la Virgen del Rocío, con muy mal gusto y en forma de parodia que merece la más enérgica repulsa y de los andaluces".

Recogiendo "el sentir de los centenares de miles de devotos de la Virgen del Rocío, tanto en Andalucía como en Cataluña y otros lugares", en el mismo escrito se solicita que se tomen las medidas que consideren para que todas las religiones sin distinción sean tratadas con respeto. “Desconocemos –dice la carta dirigida al CAC- si serían también tan irrespetuosos con otras y si harían secciones tan humillantes con otras religiones, con otras advocaciones”.

La carta reconoce que una televisión pública catalana “con la que muchos hemos crecido y que debería ser un ejemplo de vertebración no sea respetuosa con las creencias religiosas de centenares de miles de personas. Hace mucho tiempo que ya no es la Nostra. Ahora, mucho menos. Así no se une a un país”.