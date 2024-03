La Hermandad del Rocío de Torre del Mar edita un libro ilustrado por su XXV aniversario

El primer teniente de alcalde del municipio de Vélez-Málaga y concejal de Turismo, Jesús Pérez Atencia; el párroco de Torre del Mar, Francisco Cardaldas Kiko; la Hermana Mayor de la Hermandad de la Virgen del Rocío de Torre del Mar, María Remedios Serrano; y el secretario de la Hermandad, Francisco Javier Porras Mercado, han presentado el libro conmemorativo del XXV Aniversario (1999-2024) de la Hermandad del Rocío de Torre del Mar.

De este modo, Pérez Atencia indicaba que “convocamos esta rueda de prensa para informar acerca de una nueva iniciativa que lleva a cabo la Hermandad del Rocío de Torre del Mar y que desde la Tenencia de Alcaldía queremos dar difusión. Se trata de la edición de un libro del veinticinco aniversario de esta Hermandad, con una cronología del trabajo que vienen realizando, de personas que han formado parte y forman, de la misma y de su labor social en estas más de dos décadas”, según ha apuntado el Ayuntamiento de la localidad en una nota de prensa.

El edil destacó que “con este libro, quedará para la historia el buen hacer de todos los hermanos y hermana mayor de la Hermandad y de la importancia que adquiere dentro de la gran familia rociera de Andalucía. Para nosotros supone todo un orgullo el hecho de que la Hermandad del Rocío de Torre del Mar represente a nuestro pueblo y lo lleve por bandera cada año en la Romería. Gracias María Remedios y a toda la familia de la Hermandad por contar siempre con nosotros”.

La Hermana Mayor de la Hermandad de la Virgen del Rocío, María Remedios Serrano, destacó que “se trata de una iniciativa por el veinticinco aniversario de nuestra Hermandad. Incluye saludas relevantes, la historia de enseres que hemos podido recopilar a lo largo tiempo y se explica cada uno de ellos”.

Serrano quiso “agradecer a los colaboradores que han hecho posible la iniciativa, a todos los negocios que se han volcado y como no, a la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y concejalía de Turismo. Invito a todos a que adquieran algún ejemplar, que se distribuye de forma gratuita y que nos conozcan”.

El párroco de Torre del Mar, Francisco Cardaldas, se mostraba “muy orgulloso por poder acompañar a la comunidad del Rocío de Torre del Mar. En un principio estuve un poco ajeno, pero he estado codo con codo con ellos, viendo como trabajan y lo que merece la pena estar con ellos. No soy un cura rociero ni carmelita, pero me enorgullece estar cerca de las personas. Para ellos es mucho y es importante volver a las raíces que vieron nacer a esta Hermandad y tener la motivación y el ímpetu para todo lo que viene por delante”.

El secretario de la Hermandad, Francisco Javier Porras Mercado, agradeció “a los hermanos, cuya respuesta fue asombrosa y todos quisieron colaborar con sus negocios, y otros de manera particular. Estamos agradecidos por tantos anuncios. Porque este 2024 es un año muy especial. Hace veinticinco años de nuestra fundación y se han despertado sentimientos muy bonitos”.