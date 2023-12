La cuenta atrás para ver a la Virgen del Rocío: La Matriz espera que vuelva antes de Nochebuena

La Virgen del Rocío se retiró del culto público la madrugada del 2 de octubre y, desde entonces, el camarín está de presidido por el simpecado de la Hermandad Matriz. Su necesaria restauración se está llevando a cabo en el propio santuario por Fuensanta de la Paz Calatrava que, en un plazo aproximado de unos tres meses, ha realizado su trabajo con la máxima discreción. Todo apunta, tal y como ha anunciado el presidente de la Matriz, Santiago Padilla, a que la Virgen volverá a presidir el altar de la ermita "antes de Nochebuena", ajustándose a los plazos que previamente había anunciado la Hermandad.

Después de casi tres meses, todos los devotos podrán ver el rostro de la Virgen del Rocío antes de que acabe este año y aunque no se conoce el día exacto, si todo transcurre con normalidad, podrá ser la próxima semana. La Patrona de Almonte podrá ser venerada por todos sus devotos que se acercarán a rezarle para recibir además con ella el nuevo año. La Hermandad Matriz lleva el tema con total sigilo debido a la gran repercusión que conlleva, por ello, el presidente no ha realizado más declaraciones sobre la restauración de la imagen, como ya explicó no tienen "mayor interés de darle más publicidad a la intervención porque si algo nos enseñaron nuestros mayores que los temas de la Virgen son sagrados y debemos guardarlos con la mayor cautela”.

Se trata de una muy buena noticia para todos los rocieros, ya que la Virgen volverá en estas fechas tan señaladas que la aldea recibe a muchos para celebrar las fiestas con familias y amigos. La imagen de la Blanca Paloma estará presente en su altar además para la Candelaria, la fiesta de la luz que celebra el pueblo de Almonte, así como para el resto de peregrinaciones, entre ellas la de la Hermandad de Huelva, el primer fin de semana de mayo.

Su restauración se trata de un proceso histórico dentro de la propia hermandad, ya que no está claro la última vez que esta obra anónima del siglo XIII se restauró. Aunque ha tenido diferentes intervenciones para su conservación, se trata de un gran hito después de que las propias hermanas camaristas advirtiesen sobre su consternación debido al deterioro de la imagen.