Emigrantes elegirá al hermano mayor de la Romería del Rocío entre dos candidaturas

El pasado 1 de marzo la Hermandad del Rocío de Emigrantes abrió el plazo para la presentación de candidaturas a hermano mayor de la Romería del Rocío 2025 y dicho plazo ha permanecido abierto hasta el pasado viernes 22 de marzo, por lo que ya no se podrán presentar nuevas candidaturas para ser sometidas a la votación de los miembros de la filial rociera.

Así las cosas, tras finalizar el plazo para presentar candidaturas para hermano mayor para la romería de 2025 de la Real Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío de Huelva han presentado en la secretaria de la filial rociera dos destacados hermanos: María José Muiño Arroyo y Jesús María Muñoz Muñoz.

Muiño, que presentó su candidatura el mismo día en que se abrió el plazo, ha señalado que “en Emigrantes están mis raíces rocieras, en ella he crecido, ella me ha ayudado a mantener viva y latente mi devoción por la Virgen del Rocío y a ella pretendo, si los hermanos refrendan su apoyo en mí en las urnas, devolver tanto como me ha dado a través del desempeño de este cargo”.

Añade que “emprende este nuevo camino con el firme propósito de seguir sirviendo a mi hermandad y siempre para mayor honra y gloria de Nuestra Madre del Rocío y su Pastorcito Divino”.

Por su parte, Muñoz esperó hasta el día 6 para presentar sus credenciales, ha pedido el apoyo “para poder cumplir con el sueño y la ilusión que tengo desde hace muchísimos años. Espero que depositéis vuestra confianza en mí, que seguro que no os voy a defraudar en el año en el que cumpliré 50 años de hermano en nuestra hermandad”.

Ambas candidaturas han sido aprobadas por la junta de gobierno que preside José Francisco Garrido Cruzado al cumplir con los requisitos exigidos en los actuales estatutos para ostentar dicho cargo. La asamblea general extraordinaria de elecciones está prevista que se celebre el día 25 de abril entre las 12.00 y 21.00 horas.

Según lo establecido en los actuales estatutos, el Hermano Mayor, durante su mandato, participará activamente en la disposición de todos los asuntos relacionados con la peregrinación y la romería anual, en conformidad con la tradición de la hermandad y los derechos y deberes establecidos en el Reglamento de Régimen Interno de la filial rociera.