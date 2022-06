Romería del Rocío 2022: ¿Dónde aparcar?

Durante la celebración de la Romería del Rocío queda restringido tanto el acceso como la circulación dentro del perímetro más próximo al santuario y por el interior de la zona urbana. Por ello, el Ayuntamiento de Almonte habilita zonas de aparcamiento en la periferia.

Para aquellos que quieran acercarse al Rocío en coche, resolver el tema del aparcamiento no es un asunto menor, así que aquí van algunos detalles imprescindibles para que el vehículo particular no sea un problema. Está prohibida la circulación y el estacionamiento de vehículos a motor desde las 15:00 del 2 de junio a las 15.00 del lunes 6 de junio en toda la aldea, incluyendo los callejones de servicio. Este año como novedad se adelanta la prohibición que tradicionalmente comenzaba a las 23:00 del jueves.

Hay habilitados tres grandes bolsas de aparcamiento. El Aparcamiento 1 se encuentra junto a la calle El Romero, el 2 en la calle Santaolalla y el 3 detrás de la gasolinera, según el plano del Plan Aldea 2022.

La empresa Estacionamientos Iberpark S.A. gestiona en la actualidad los dos aparcamientos públicos municipales del Rocío (P1 y P2) cuentan con tarifas públicas de rotación aprobadas en la ordenanza municipal, tarifas prepago y tarifas reserva web, siendo las últimas en ocasiones la más económica y la única que te garantiza plaza. A dichos aparcamientos, llegan unas lanzaderas proporcionadas por el Ayuntamiento, con un coste de 1 euro y que se desplaza por el interior de la Aldea.

El coste de estas dos primeras bolsas de aparcamiento varía en función del tipo de vehículo, forma de pago y duración del estacionamiento. La reserva web se puede hacer aqui.

Así en el aparcamiento número 1 situado en la calle El Romero los precios son los siguientes:

Para el aparcamiento 2 situado junto la calla Santa Olalla los precios son los siguientes:

El tercer aparcamiento lo gestiona la empresa Emilad. Se encuentra justo por detrás de la gasolinera junto a la travesía que cruza la aldea en dirección a Matalascañas y Almonte. Tiene un coste de 16,95 euros por 24 horas (según la información facilitada por el consistorio almonteño).

El Ayuntamiento de Almonte recuerda que los pases no son para circular, sino para descargar y acciones concretas. Los vehículos que lo incumplan serán trasladados al depósito municipal. El estacionamiento está permitido en las calles Romero y Santa Olalla y habrá un aparcamiento especial para personas con movilidad reducida al lado del Paseo Marismeño.

Igualmente, no se permite el estacionamiento ni la circulación de vehículos a motor por los alrededores del Santuario desde las 15:00 hasta las 22:00 horas del lunes 6, para que las hermandades puedan despedirse de la Blanca Paloma antes de partir de regreso a sus localidades de origen.

Los vehículos que tengan autorización para circular por la aldea deberán hacerlo para el fin para el que ha sido solicitada dicha autorización.

Cortes de Tráfico en torno al Rocío

En la carretera A-483 -procedente desde Almonte-, entre los kilómetros 14 y 27, estará prohibida la circulación de vehículos de más de 7500 kilos entre el 1 y el 6 de junio de 9.00 a 22.00 en ambos sentidos, con excepción de los que transportan frutas y verduras frescas.

El acceso sur por la A-483 permanecerá cerrado al tráfico para todo tipo de vehículos desde el jueves 2 a las 16:00 hasta el martes 7 a las 14:00, siempre exceptuando los vehículos de emergencia y transporte público autorizados. Además, desde las 16:00 del jueves quedará cortado el acceso sur (desde Matalascañas) a la aldea, que quedará habilitado únicamente para emergencias y transporte público, con el fin de facilitar la llegada de hermandades.

Tras la apertura del tráfico, no podrá utilizarse la R-30 desde Camino de los Llanos hasta la oficina del Plan Aldea, que se reserva sólo como vía de evacuación y emergencia.