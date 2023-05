El Rocío 2023: Todo lo que debes saber sobre la Romería

Con la llegada de la Hermandad del Rocío de Huelva a la Aldea comienza de manera oficiosa la romería más multitudinaria del mundo. Tras salir ayer de la capital y pasar la noche en La Matilla, los peregrinos ya ponen rumbo a reencontrarse con la Blanca Paloma.

A las 7:00, tras el Toque del alba, tenía lugar la misa de Romeros para continuar, acto seguido, de camino a la Aldea, cada vez más cerca de la Reina de las Marismas. Uno de los momentos más esperados del camino de Huelva es el paso de la hermandad por el Arroyo de la Cañada, conocido popularmente como El Charco, alrededor de las 19:00. Las estampas que se aprecian en este enclave son imprescindibles para conocer en profundidad la romería del Rocío. También cabe destacar la llegada al Barrio de las Gallinas, que se producirá en torno a las 21:00, momento en el que los cantes por Huelva se mezclarán con los vivas y las lágrimas de los peregrinos cansados y anhelantes de llegar a las plantas de la Blanca Paloma.

Gracias a Huelva Información y a la señal de Huelva TV todos los onubenses podrán ser testigos de la llegada de Huelva a la Aldea en directo, en un programa especial que comenzará a las 20:30 y que se podrá seguir desde esta web.

Presentación de las hermandades

En la tarde de este viernes comienza de manera oficial la romería del Rocío 2023 con la primera jornada de presentación de las hermandades filiales más recientes. No obstante, el momento más importante llegará, como siempre, en la madrugada del lunes, Día de Pentecostés, cuando la Blanca Paloma realice su peregrinar por las calles de la aldea. Además, este año el paso de la Virgen estrena una nueva estructura tras el incidente del pasado año y la Junta de Andalucía ha declarado al Rocío como Bien de Interés Cultural

De este modo, este viernes, 26 de mayo, a partir de las 18:00, se iniciará oficialmente la Romería con la Solemne Recepción de las 127 hermandades filiales ante la Hermandad Matriz, desde la Puerta Mayor del Santuario de Nuestra Señora del Rocío. En esta primera jornada de recepción de hermandades se desarrollará en orden inverso de antigüedad, siendo Linares y Garrucha las primeras hasta Mairena del Alcor, que cerrará esta primera parte.

El sábado, 27 de mayo, a las 12:00 del mediodía, continuará la Presentación de Hermandades. En esta jornada se realiza por orden de antigüedad, siendo Villamanrique de la Condesa (con Bollullos de la Mitación), la que inicie dicho acto, mientras que la Hermandad de Valencia concluirá el acto.

Rezo del Rosario y Salida de la Virgen

Por otro lado, en la madrugada del sábado al domingo se rezará por el itinerario tradicional el Santo Rosario, llamado 'de Almonte', presidido por el Simpecado de la Hermandad Matriz. Asimismo, el domingo, 28 de mayo, festividad de Pentecostés, se celebrará, a las 10:00, la Solemne Misa Pontifical, en el Real de El Rocío. Estará presidida por Bernardito Cleopas y Auza, nuncio del papa Francisco en España, y concelebrada el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y los capellanes de las hermandades del Rocío. El acompañamiento musical estará a cargo del Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de La Puebla del Río (Sevilla) y la Orquesta Sinfónica de la misma localidad.

Por la tarde, a las 20:00, tendrá lugar la Misa de tamborileros, carreteros y coheteros. Mientras que en la madrugada del lunes, a las 00:00 se rezará el Santo Rosario desde la plaza de Doñana, que será cantado por el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almería y presidido por la Hermandad Matriz y en la que participarán todas las Hermandades Filiales con sus simpecados e insignias, procesionando por las calles de la aldea. A continuación, durante la madrugada del lunes, tendrá lugar la procesión de Nuestra Señora del Rocío, a hombros de los almonteños, por las calles de la aldea donde visitará los simpecados de todas las hermandades filiales. A la entrada de la imagen se procederá a recitar la Salve Popular de despedida.

Dónde aparcar en la Aldea

Durante la celebración de la Romería del Rocío queda restringido tanto el acceso como la circulación dentro del perímetro más próximo al santuario y por el interior de la zona urbana. Por ello, el Ayuntamiento de Almonte habilita zonas de aparcamiento en la periferia. Para aquellos que quieran acercarse al Rocío en coche, resolver el tema del aparcamiento no es un asunto menor, así que aquí van algunos detalles imprescindibles para que el vehículo particular no sea un problema.

Al igual que el año pasado, durante los días de romería, la aldea del Rocío contará con tres bolsas de aparcamientos en sus alrededores. Estos son los P1 y P2 gestionados por la empresa Iberpark y el P3 gestionado por la empresa municipal EMILAD, así como el parking gratuito (con una rotación de tiempo de un máximo de tres horas) destinado a personas de movilidad reducida, situado en la zona del restaurante Aires de Doñana, al lado del Paseo Marismeño, que, a su vez, conecta con el sendero accesible al Santuario para personas con movilidad reducida.

El Aparcamiento 1 se encuentra junto a la calle El Romero, el 2 en la calle Santaolalla y el 3 detrás de la gasolinera,

Además, el apeadero de la empresa Damas se ha ubicado al lado de la jefatura de la Policía Local. El Ayuntamiento habilitará un apeadero provisional en la gasolinera para autobuses que no sean de la empresa DAMAS, para garantizar la seguridad de las personas que acuden a la aldea y una mayor cercanía a la misma.

También se pone a disposición de todos los rocieros un servicio de lanzaderas que estarán funcionando durante toda la Romería, con un recorrido establecido previamente, en el que se instalarán las correspondientes señales de sus paradas.

Precios de estacionamiento

Durante la romería, el día completo tiene un precio de 16,95 euros. Por cada minuto de estancia, 0,0212 euros. El precio de autobuses es de 20,25 euros y el servicio de lanzadera tiene un coste de 0,83 euros.

Los abonos de día completo deberán ser solicitados antes de la entrada en el aparcamiento. Se entiende el día completo como día natural (desde las 0:00 hasta las 24:00).