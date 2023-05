El Rocío 2023: cortes y restricciones de tráfico en la Aldea

Al igual que el año pasado, este 2023 se adelante la hora del corte de tráfico en la aldea rociera desde este jueves 25 de mayo. Si anteriormente se producía a las 23:00, ahora será a partir de las 15:00. Esta medida se ha tomado por razones de seguridad desde el Plan Romero, para evitar situaciones de peligro a todas aquellas personas que, de noche, entraban en la aldea con las hermandades.

Durante la celebración de la Romería del Rocío queda restringido tanto el acceso como la circulación dentro del perímetro más próximo al santuario y por el interior de la zona urbana. Por ello, el Ayuntamiento de Almonte habilita zonas de aparcamiento en la periferia. Para aquellos que quieran acercarse al Rocío en coche, resolver el tema del aparcamiento no es un asunto menor, así que aquí van algunos detalles imprescindibles para que el vehículo particular no sea un problema.

Al igual que el año pasado, durante los días de romería, la aldea del Rocío contará con tres bolsas de aparcamientos en sus alrededores. Estos son los P1 y P2 gestionados por la empresa Iberpark y el P3 gestionado por la empresa municipal EMILAD, así como el parking gratuito (con una rotación de tiempo de un máximo de tres horas) destinado a personas de movilidad reducida, situado en la zona del restaurante Aires de Doñana, al lado del Paseo Marismeño, que, a su vez, conecta con el sendero accesible al Santuario para personas con movilidad reducida.