El Rocío 2023: ¿Dónde está permitido aparcar en la Aldea y cuánto cuesta?

Durante la celebración de la Romería del Rocío queda restringido tanto el acceso como la circulación dentro del perímetro más próximo al santuario y por el interior de la zona urbana. Por ello, el Ayuntamiento de Almonte habilita zonas de aparcamiento en la periferia. Para aquellos que quieran acercarse al Rocío en coche, resolver el tema del aparcamiento no es un asunto menor, así que aquí van algunos detalles imprescindibles para que el vehículo particular no sea un problema.

Al igual que el año pasado, durante los días de romería, la aldea del Rocío contará con tres bolsas de aparcamientos en sus alrededores. Estos son los P1 y P2 gestionados por la empresa Iberpark y el P3 gestionado por la empresa municipal EMILAD, así como el parking gratuito (con una rotación de tiempo de un máximo de tres horas) destinado a personas de movilidad reducida, situado en la zona del restaurante Aires de Doñana, al lado del Paseo Marismeño, que, a su vez, conecta con el sendero accesible al Santuario para personas con movilidad reducida.

El Aparcamiento 1 se encuentra junto a la calle El Romero, el 2 en la calle Santaolalla y el 3 detrás de la gasolinera,

Se ha creado, igual que el pasado año, un sendero para facilitar a las personas de movilidad reducida su acceso al Santuario desde el parking próximo. En este sentido, se está ejecutando el proyecto de regeneración del Paseo Marismeño que también supondrá una notable mejora en este apartado de la accesibilidad.

Además, el apeadero de la empresa Damas se ha ubicado al lado de la jefatura de la Policía Local. El Ayuntamiento habilitará un apeadero provisional en la gasolinera para autobuses que no sean de la empresa DAMAS, para garantizar la seguridad de las personas que acuden a la aldea y una mayor cercanía a la misma.

También se pone a disposición de todos los rocieros un servicio de lanzaderas que estarán funcionando durante toda la Romería, con un recorrido establecido previamente, en el que se instalarán las correspondientes señales de sus paradas.

Precios de estacionamiento

Durante la romería, el día completo tiene un precio de 16,95 euros. Por cada minuto de estancia, 0,0212 euros. El precio de autobuses es de 20,25 euros y el servicio de lanzadera tiene un coste de 0,83 euros.

Los abonos de día completo deberán ser solicitados antes de la entrada en el aparcamiento. Se entiende el día completo como día natural (desde las 0:00 hasta las 24:00).