El Rocío 2019: Aparcamientos en la aldea y cortes de tráfico

Durante la romería, el Ayuntamiento de Almonte habilita hasta ocho grandes zonas aparcamiento en la periferia de la aldea de El Rocío porque la circulación está restringida dentro de la aldea.

Para aquellos que quieran acercarse al Rocío en coche, resolver el tema del aparcamiento no es un asunto menor, así que aquí van algunos detalles imprescindibles para que el vehículo particular no sea un problema.

Las tarifas de los aparcamientos en la aldea de El Rocío son:

Automóviles : Día completo 16,95 € (Los abonos de día completo deben solicitarse antes de entrar en el aparcamiento) Se entiende como día completo, el día natural, de 0.00 a 24.00. Por minuto: 0,0212 € (1,272 €la hora)

: Día completo 16,95 € (Los de día completo deben solicitarse antes de entrar en el aparcamiento) Se entiende como día completo, el día natural, de 0.00 a 24.00. Por minuto: 0,0212 € (1,272 €la hora) Autobuses, camiones o similares: 20,25 € el día. Estos servicios incluyen el servicio de lanzadera desde el aparcamiento a la aldea.

20,25 € el día. Estos servicios incluyen el servicio de lanzadera desde el aparcamiento a la aldea. Servicio de lanzadera (retorno) al aparcamiento: 0,83 €. Se abona a la entrada del aparcamiento el importe total desde la entrada al aparcamiento hasta el final de la romería, lunes a las 24 horas.

Advertencias para el tráfico

Está prohibida la circulación y el estacionamiento de vehículos a motor desde las 23.00 del 6 de junio a las 15.00 del lunes 10 de junio en toda la aldea, incluyendo los callejones de servicio. Igualmente, no se permite el estacionamiento ni la circulación de vehículos a motor por los alrededores del Santuario desde las 15.00 hasta las 22.00 horas del lunes 10, para que las hermandades puedan despedirse de la Blanca Paloma antes de partir de regreso a sus localidades de origen.

Los vehículos que tengan autorización para circular por la aldea deberán hacerlo para el fin para el que ha sido solicitada dicha autorización.

Cortes de Tráfico en torno al Rocío

En la carretera A-483 -procedente desde Almonte-, entre los kilómetros 14 y 27, estará prohibida la circulación de vehículos de más de 7500 kilos entre el 5 y el 10 de junio de 9.00 a 22.00 en ambos sentidos, con excepción de los que transportan frutas y verduras frescas.

El nuevo acceso sur por la A-483 permanecerá cerrado al tráfico para todo tipo de vehículos desde el jueves 6 a las 16.00 hasta el martes 11 a las 14.00, siempre exceptuando los vehículos de emergencia y transporte público autorizados.

Además, desde las 16:00 del jueves quedará cortado el acceso sur (desde Matalascañas) a la aldea, que quedará habilitado únicamente para emergencias y transporte público, con el fin de facilitar la llegada de hermandades.

Tras la apertura del tráfico, no podrá utilizarse la R-30 desde Camino de los Llanos hasta la oficina del Plan Aldea, que se reserva sólo como vía de evacuación y emergencia.