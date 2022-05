Pregonar el Rocío en Mallorca y en Gibraleón en apenas una semana

Ya ha perdido la cuenta de los pregones rocieros que ha firmado. Huelva, Andalucía y España conocen su amor por la Virgen del Rocío a través de su literatura. Y de la música. El director del coro de Emigrantes, David Carrasco, ha pregonado estos años atrás la romería del Rocío en su propia hermandad, en San Juan del Puerto, en Moguer, en Palos... y ha ido más allá: Alcalá de Henares, Madrid Sur o Las Palmas de Gran Canaria. A esta última, dos veces. Solo son unas pocas de un listado al que el pasado fin de semana sumó Mallorca.

Hasta las Islas Baleares se fue David Carrasco para pregonar a la hermandad filial que cumple este año 25 años. Esto es fruto de muchos años de romería y de cantar en muchos sitios. "Me conoce mucha gente, que me llaman", explicó a Huelva Información el director del coro de Emigrantes. Termina siendo el boca a boca entre las hermandades y que la romería se termina convirtiendo, también, en un punto de encuentro.

Cada año "es raro que no salga fuera 2 o 3 veces a pregonar algo". Y es que en su currículo de pregonero también se suman los de Semana Santa y exaltaciones a la saeta. La duración de sus pregones son entre 50 minutos y una hora. Y su facilidad para escribir varios al año llega porque "estoy acostumbrado a componer, a hacer letras y música... es lo que he hecho toda la vida".

El pregón de este pasado fin de semana en Mallorca "era muy importante para ellos", al celebrar su 25 cumpleaños. "Me he metido de lleno en la historia de la Hermandad". En su estructura, Carrasco, señaló que "siempre empiezo hablando de la Virgen y del Rocío de una manera generalizada; y después me meto en la Hermandad a la que voy a pregonar".

En cuanto a sus sensaciones de ir a las filiales pregonar, David Carrasco apuntó que "como rociero el ir a llevar el Rocío, el primer cohetazo, para mí es muy importante. Llevas lo que verdaderamente sientes". Su ruta de pregones continúa este fin de semana en la Hermandad del Rocío de Gibraleón. Y ya apunta al futuro, diciendo que le espera Ibiza.