La Hermandad Matriz busca soluciones para la Romería de 2023

El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, reconoció“debilidades en las nuevas andas”, pero “desde mañana mismo” la junta directiva “se pondrá a trabajar” para “conocer cuál ha sido el factor que ha determinado” la rotura de las andas “con la idea de que para la Romería de 2023 todo esté resuelto” y “disfrutar, por fin de esa procesión que todos soñamos”.

El presidente quiso explicar lo sucedido cuando la rotura del banzo delantero izquierdo de las andas provocó el adelanto, apenas tres horas después de su salida, de la recogida de la Virgen. Al respecto, el presidente expresó el “dolor y zozobra” que se esta viviendo en la hermandad, ya que todo “las citas anteriores y la propia romería estaban desarrollando con mucha normalidad y esplendor”, e incluso la salida de la propia Virgen “hacía muchos años que no se veía una salida tan limpia, se había puesto en el suelo seis veces, y los propios almonteños nos habían trasladado que estaban disfrutando, pero este incidente ha truncado este final feliz de la romería”.

Las primeras palabras de agradecimiento fueron dirigidas, precisamente, al pueblo de Almonte, por “estar a la altura de las circunstancias”. “Yo estaba en el momento en el que se produjo la incidencia junto a varios miembros de la Junta directiva y no hubo un sí o un no, sino que todo el mundo entendió que lo más importante era la seguridad de la imagen, sobre todo porque nos encontrábamos al principio de la procesión, ya que solo se había realizado una quinta parte. No podíamos poner en riesgo a la imagen y lo más prudente era volver a la ermita”.

“El nuevo proyecto de las andas, al que hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo durante estos tres años, ha manifestado debilidades en su estructura, pero pensamos que si estas procesiones se hubieran hecho con las anteriores andas, todo hubiese sido mucho peor y la imagen hubiera sufrido muchísimo más”. Al respecto, señaló que se parte de la procesión en Almonte “que era muy difícil” y, de hecho, “fue lo que hizo que la hermandad se pusiera a trabajar y buscar soluciones, nada fáciles, como se ha demostrado para ambos momentos”.

Por ello, Padilla agradeció al pueblo de Almonte “dar respuesta a un momento inesperado y que se ha podido resolver de forma adecuada”, al tiempo que ha trasladado este agradecimiento al resto de filiales “al entender la situación y que de forma ordenada han acudido hasta el santuario a rezar la Salve”. El presidenteaseguró que han recibido testimonios de “solidaridad” de autoridades , rocieros, hermanos mayores, “muchas gracias por ese estímulo en ese momento”. Padilla deseó a todas las hermandades y asociaciones rocieras que “la Virgen les acompañe y no haya ningún percance en su viaje de vuelta”.