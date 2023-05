Rafael Gavilán: "Somos los onubenses inconformistas, los que queremos que la ciudad se transforme"

Mesa de la Ría vuelve a presentarse a las elecciones municipales de Huelva porque son "necesarios". Lo que empezó como un movimiento ciudadano y continúa como un grupo político aspira a "seguir defendiendo los intereses de los onubenses inconformistas" desde el Ayuntamiento.

- ¿Le ha dado tiempo a pensar en posibles resultados el domingo 28 de mayo?

- No creo ni en las porras ni en las encuestas. Se trata de que tienes un trabajo acumulado de cuatro años y la ciudadanía te lo evalúa. Palpamos en las calles, que es donde mejor se ve, que el apoyo a Mesa de la Ría sigue estando ahí. La gente piensa que somos necesarios y eso nos da mucha ilusión. Lo que sí he pensado es que se antoja complicado que se repita la mayoría absoluta, algo que sería de agradecer porque las fuerzas políticas tenemos que entendernos y abrirnos al diálogo, dado que las propuestas de otras formaciones pueden ser interesantes.

- Aumentan de 9 a 11 los partidos que se presentan a las municipales. ¿Os afecta a los partidos de menor representación?

- A Mesa de la Ría no creo que le afecte porque creemos que tenemos nuestro electorado fiel, aquel que cree que las posibilidades de otra Huelva son inmensas y que apoyan la transformación de la ciudad que nosotros buscamos.

- ¿Carece de sentido preguntar a estas alturas si Mesa de la Ría es de derecha o de izquierdas?

- Somos un partido local que solo concurre a las elecciones municipales. Apostamos por la gestión de una ciudad y desde un ayuntamiento no podemos aplicar políticas de izquierda o derecha, pues lo que hacemos es administras los servicios básicos de la ciudad. Sí que tenemos una idea diferente al resto en lo que a esta administración se refiere porque considero que tenemos que desarrollarnos en otra dirección. Nuestro modelo actual está obsoleto y así lo dicen los datos del paro, que muestran que siempre estamos a la cabeza del desempleo. Algo no funciona.

- ¿Tiene Mesa de la Ría líneas rojas a la hora de sentarse o no con otro partido político?

-Tenemos lo que llamamos 'puntos irrenunciables que quien quiera sentarse con Mesa de la Ría tiene que cumplir. El primero contempla las balsas de fosfoyesos. El proyecto de Fertiberia tiene que ser rechazado porque los fosfoyesos no tienen encaje en la marisma. Otro de ellos tiene que ver con el suelo de la Avenida Francisco Montenegro, que tiene que dejar de ser para industria pesada porque consideramos que estos proyectos tienen que marcharse y trasladarse a un suelo alternativo si no se quieren ir de Huelva. Para nosotros también es innegociable la venta del Recre porque no podemos politizar una seña de identidad como es este club; sin olvidar tampoco la salvaguarda de los cabezos, que forman parte de nuestra ciudad. Y esto último se hace negociando y proponiendo sitios alternativos para el desarrollo urbanístico.

- La reivindicación de infraestructuras es otro de los mensajes en los que insistís. ¿Cómo puede Mesa de la Ría contribuir a mejorarla?

- Una organización como Mesa de la Ría no tiene otro interés que defender la ciudad. No nos debemos a otras siglas y, por tanto, no estamos de pies y manos como lo podrían estar otros partidos. De ahí que podamos reclamar libremente cualquier tipo de infraestructura porque nuestras decisiones son las que, entendemos, son mejores de Huelva. Tenemos unas carencias bestiales en infraestructuras y tanto es así, que es muy difícil llegar a Huelva. Nuestras exigencias tienen que ver el ferrocarril, el medio de transporte que mejor nos encaja desde el punto de vista sostenible y por el que vamos a apostar. Creo que podemos estar conectados con Sevilla en 35 o 40 minutos, lo que nos daría más visitantes; que debemos ser el destino de playa de Extremadura, lo cual se podría conseguir con una buena conexión; así como que debemos mejorar la llegada de nuestros vecinos portugueses. Todo ello sería posible con un transporte por ferrocarril de calidad y que indudablemente vamos a seguir exigiendo porque deben ser los ayuntamientos quienes lideren esa reivindicación y hemos visto que, gobierne quien gobierne, no se quiere molestar al jefe y no se reivindica con suficiente energía e ímpetu.

- Hablaba de 'transformación'. ¿Qué Huelva es la que quiere para el futuro?

- En Mesa de la Ría siempre tenemos en mente la transformación de Bilbao, que se lideró precisamente desde el Ayuntamiento. Desplazaron toda la industria pesada fuera de la ciudad y aprovecharon el espacio libre para zonas verdes, residenciales, de ocio o culturales.

- Decía en 2019 que Mesa de la Ría se disolvería cuando lograse su cometido. ¿Es esa transformación su misión?

- Indudablemente. Si consiguiéramos poner en marcha esa transformación y desterrar el sistema actual que, insisto, está obsoleto, creo que no seríamos necesario y no pintaríamos nada en la arena político.

- Imagínese a una persona que se acaba de empadronar en Huelva y solo conoce a los partidos tradicionales. ¿Por qué debería votar a Mesa de la Ría en lugar de lo ya conocido?

- Mesa de la Ría es el grupo de los inconformistas y de los que hemos viajado a otras capitales y hemos visto como avanzan y, sin embargo, nosotros nos hemos quedado atrás. Somos ese tipo de gente, un equipo que quiere a Huelva y que está dispuesta a transformarla en lo que se merece.