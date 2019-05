Font espera que "sea cual sea el resultado" todos los partidos "miremos por Huelva"

El alcaldable de Vox, Wenceslao Font, ha votado en el Rectorado de la Universidad de Huelva. Para él hoy es un "día luminoso, muy bonito, que da la posibilidad a todos los onubenses a salir y votar a quiénes seremos sus representantes por los cuatro próximos años en el Ayuntamiento de Huelva".

El número 1 de la lista de la formación verde está "muy satisfecho con estos días de campaña y con las distintas personas que me he ido encontrando todos los días y que me han podido trasladar sus ilusiones". Para Font hoy es un día "en que todos los partidos políticos vamos a aprovechar para disfrutar junto con los ciudadanos en la fiesta de las votaciones y los animamos a que participen, que hasta las 20:00 pueden acercarse a votar y disfrutar de esta jornada tan bonita".

El candidato de Vox desea a todos los partidos "que tengan éxito, un buen resultado, y que sea cual sea el resultado miremos por Huelva y vayamos unidos en lo más importante, que es lo que los ciudadanos desean: una ciudad mejor cada día".