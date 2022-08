Emilio Ontiveros, un economista total

Emilio Ontiveros ha sido uno de los economistas más notable, singular e influyente de las últimas décadas en España. Un economista que se alimentaba de rigurosos fundamentos económicos, de una experiencia profesional variada y de su propia experiencia personal vivida con sensibilidad y pasión. Como economista académico fue catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad de Autónoma de Madrid, publicó múltiples investigaciones y fue maestro de muchos economistas. Sus inquietudes y publicaciones abarcaban todos los campos de la Economía, como lo pone de manifiesto su amplia y variada bibliografía, siendo Excesos: amenazas a la prosperidad global su último libro. Además de sus libros y artículos académicos, Emilio tuvo una prolija actividad literaria con artículos de análisis de una gran diversidad temática en El País y otros medios de comunicación.

Pero Emilio no fue solo un académico, sino que con anterioridad a su profesión universitaria trabajó en empresas industriales y ha sido consejero de varias empresas nacionales. En 1987 fundó Analistas Financieros Internacionales (Afi), empresa consultora de la que era presidente, reconocida internacionalmente y posiblemente la de mayor relevancia de carácter nacional, por la que han pasado cientos de economistas y que ha asesorados a empresas, instituciones financieras y a distintas administraciones públicas.La combinación de su formación y trabajo académicos y su variada experiencia profesional, unida a su sensibilidad para detectar problemas y soluciones, le conferían una capacidad analítica especial, que sabía transmitir con precisión y capacidad divulgativa. Manifestación de lo cual fueron los premios y reconocimientos que recibió.

En Andalucía hemos disfrutado de su elocuencia, rigurosa y seductora, en múltiples ocasiones y lugares. En el Observatorio Económico de Andalucía nos hemos beneficiado de su generosidad, siendo el conferenciante invitado en más sesiones de esta institución, y con el Grupo Joly sus colaboraciones se han multiplicado, tanto con artículos en el Anuario Joly de Andalucía, como en su presencia regular en los Foros Joly, formando pareja con su amigo y discutidor Juan José Toribio en sesiones memorables de análisis económico.

No es de extrañar que en muchas ocasiones se haya especulado con su nombramiento para una alta responsabilidad del Estado, pero él no ha mostrado motivación por cargos públicos. Lo que no significa desentendimiento por las políticas públicas a las que ha aportado, además de su análisis y opinión en publicaciones y conferencias, informes técnicos y participación en múltiples comisiones y consejos, pues era un hombre con un gran compromiso público desde una perspectiva económica de rigor y ponderación y con una visión del mundo progresista en el mejor sentido de la expresión.

Emilio vivió con intensidad, pero siempre fue una persona discreta y humilde. Los que tuvimos la suerte de participar de su amistad disfrutamos de una persona entrañable, con ironía y buen humor, y también de su hospitalidad, como disfrutamos el pasado verano en su refugio norteño. Le echaré de menos, teníamos pendiente una charla y una comida, la celebraremos con otros de sus muchos amigos en su recuerdo.