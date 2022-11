La casa de 'superlujo' más cara de Huelva cuesta 7,5 millones y sigue en venta

Cada una de las 50 provincias españolas tiene, al menos, una vivienda de más de un millón de euros anunciada en idealista, el marketplace inmobiliario líder en el sur de Europa, pero la distribución de las mismas no es homogénea. De hecho, las provincias de Málaga, Baleares, Madrid y Barcelona concentran el 69% de todas las viviendas disponibles por encima de esa cantidad. En muchas provincias, con menos de 20 viviendas anunciadas, su peso porcentual es insignificante, por lo que aparecen como 0,0%.

¿Cuántas hay en la provincia de Huelva según idealista.com?

En el caso de la provincia de Huelva, el portal inmobiliario recoge unas 13 viviendas consideradas de lujo (de entre 1 y 3 millones de euros) en Huelva y un total de 8 viviendas consideradas de ultralujo, con un precio que sobrepasa los 3 millones de euros.

Las más caras de Huelva según idealista.com

La vivienda más cara está valorada en 7.500.000 euros y es una Finca rústica en Paterna del Campo. Un cortijo, de 217.9 hectáreas de olivar, dehesa y tierra de cultivo. Compuesto por diferentes parcelas catastrales y de cultivos, todas ellas unidas alrededor del Castillo, junto con los edificios dedicados a la explotación agropecuaria que siempre se han mantenido.

La finca cuenta con una superficie total de 217.9 Hectáreas repartidas de la siguiente forma:- 83.50 Has de dehesa acebuchal- 7.10 Has de terrenos aledaños de los caseríos- 127.34 Has de cultivos

Dehesa-acebuchal: Está considerada por el AMA (Agencia de Medio Ambiente) como pre-reserva natural, ya que alberga la mayor concentración de acebuches de la provincia de Huelva. Es un lugar pintoresco, con un suelo muy apto para el pastoreo de ganado bovino, porcino y equino, con unos pastos muy tempranos, que junto con la bellota y la acebuchina mantienen alta la población ganadera. Este lugar es también muy conocido por lo variopinto de su flora y su fauna. Así mismo, en esta dehesa se hallan las explotaciones de tierra caliza, tanto las que datan de tiempos romano y medieval, como la reciente corta de finales de los años 80.

Aledaños del caserío: Son terrenos de procedencia de pizarras, cuyo mayor interés estriba en albergar los dos caseríos de la finca; el Castillo (siglo XI-XII) y la casa de labor (siglo XIX). En este lugar y al Norte del Castillo se encuentra el antiguo embalse, con una superficie de 4.600 m2 y una profundidad media de 2 mts.

Cultivos: Los suelos de los cultivos, pese a que no son enteramente homogéneos, pueden clasificarse como franco-arcillosos, gozan de buena permeabilidad y se adaptan a casi toda clase de cultivos y arboledas. Los cultivos de mayor frecuencia en la zona son: trigo, girasol, remolachas, garbanzos, habas o algodón entre otros. Como arboleda en producción destaca el olivar de riego. La finca es reconocida en la zona como la de mejor calidad, tanto por sus abundantes cosechas como por sus tierras.

La finca agrícola y la urbana están electrificadas, con dos centros de transformación ubicados en el trazado eléctrico. Así mismo, tienen concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la explotación de tres pozos, dos de ellos en propiedad, y un tercero asociado (aunque consta en nombre de la propiedad), todos ellos legalizados y registrados en el Catálogo de Aguas Privadas, con una concesión de 250.000 m3/año.

Hay que resaltar la importancia del antiguo embalse, que al ser manadizo, provee durante el año (desde Octubre hasta Junio) un caudal estipulado en 5 litros por segundo (en el peor de los casos) ininterrumpidamente, lo que podría aumentar la dotación de aguas en 100.000m3 útiles más.

Por otro lado, esta impresionante casa en Zufre te dejará sin palabras. Se trata de un lujoso cortijo andaluz con una finca de 166 hectáreas. Podrás encontrarlo en portales como ileadista.com o ultralujo.com, donde lo califican como un "magnífico y lujoso cortijo andaluz con finca de 166 hectáreas y 12 boxes, ubicada en el impresionante Parque Natural Sierra de Aracena, a tan solo 30 minutos de Sevilla".

Este extraordinario cortijo ubicado en Huelva es perfecto para los amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre, ya que está a menos de una hora en coche de la Costa del Atlántico y de cinco campos de golf.

El cortijo, construido en 2004, cuenta con todas las comodidades del siglo XXI, respetando al mismo tiempo la estética tradicional (chimeneas de piedra) y algunas construcciones como las cuadras y las naves.

Los 800 m2 de la vivienda están distribuidos en dos niveles en torno a un patio central, repartidos en ocho suites, 6 baños y, un aseo, un comedor espacioso ideal para recibir a las visitas, y una zona fitness con sauna y jacuzzi.

Destacan los dos salones del cortijo, uno de ellos a doble altura y con una biblioteca en su balcón de madera de castaño y hierro forjado.

La construcción de los majestuosos interiores se ha llevado a cabo con materiales de primera calidad que, combinados magistralmente, crean un ambiente lujoso sin ostentaciones.

El cortijo cuenta con cenefas de madera, suelos de pizarra, mármol y barro tradicional, calefacción radiante e impresionantes vidrieras originales recuperadas de las antiguas casas-palacio de Sevilla.

Este extraordinario cortijo dispone de zonas ajardinadas, fuentes, piscina, una nave de 400 m2, las cuadras con 12 boxes y un patio privado, casa de guardeses y otras dependencias que albergan distintas instalaciones y servicios.

El precio que piden por este asombroso lugar es de 5 millones de euros. Una oferta que todavía aparece activa en varios portales ¿Estarás a tiempo de hacerte con este paraíso?

