2012: La primera vez que El Gordo llegaba a la provincia de Huelva

Pablo Castellano García, de la administración de lotería en la calle Virgen de Los Remedios de Villarrasa, ha pasado a la historia por ser el primer lotero onubense en dar un premio Gordo de Navidad.

Fue el 22 de diciembre del 2012. Exultante de alegría aseguró encontrarse "muy feliz y orgulloso de ello". "Me enteré por una vecina -describe- que me llamó para decírmelo, y poco después me lo confirmó el delegado de Loterías de Huelva, que me felicitó por haber hecho historia".

Castellano también confirmó haber vendido de forma electrónica un solo décimo del 76.058, y recuerda ligeramente cómo comprobó con el ordenador, y en presencia de la agraciada varios números, "hasta que al final me pidió el que se convertiría en el Gordo". La suerte llamaba así a las puertas de esta familia villarrasera.

La gente se agolpaba de repente a las puertas de su administración de loterías para celebrar la noticia. En este sentido, según el propio Pablo, "la mañana fue una locura, todos los vecinos nos felicitaban exultantes de alegría y la verdad es que todo fue muy emotivo y una experiencia inolvidable".

Castellano destacaba por aquel entonces que en Villarrasa todos los años "se vende muchísima lotería mediante participaciones de hermandades, que de haber sido alguna agraciada el premio hubiese estado mucho más repartido, y por tanto habría habido mucha más alegría para todo el pueblo, pero la suerte ha querido que sea para un vecino, y estamos todos muy contento por ello".

Subrayó que "se trata de una familia muy trabajadora y querida en el pueblo".

Este Gordo sería el preludio de los premios que llegaron luego. En 2018 fue el turno de Huelva capital y el pasado 2020 de Punta Umbría. La suerte parece sonreír a la provincia onubense y a escasas horas para que salgan las bolas ganadoras, la imaginación de todos los que ya tienen algún décimo empieza a desbordarse con lo que podrían hacer si tocara el premio.