Una escapada a Islantilla: los mejores sitios donde comer y alojarte

Ya lo dicen desde Vive Andalucía, el perfil de turismo de la Junta: "Necesitarán tu ubicación exacta para encontrarte en la Playa de Islantilla. Una playa sin fin donde tendrás asegurada la primera línea de playa para disfrutar de las vistas al mar y del sonido placentero de las olas".

Y es que uno de los mejores destinos para disfrutar de una escapada es Islantilla.

A lo largo del litoral onubense encontrarás multitud de playas infinitas en las que perderse y desconectar con la brisa del mar como única compañía. Escoger solo una entre la diversidad que ofrece el destino Huelva no es tarea sencilla. Y para gustos, los colores.

Sin embargo, hay algunas playas que brillan especialmente por encima del resto. La revista ¡Hola! elige Islantilla. Una playa extensa, con más de 1 kilómetro y medio de fina arena blanca, distinguida con la bandera azul cada verano, con un paseo marítimo idílico y una oferta de ocio y gastronomía única.

Estas son algunas de las razones por las que Islantilla está considerada una de las playas más bonitas de España.

Compartida por los municipios de Lepe e Isla Cristina, Islantilla destaca de entre el resto de enclaves del litoral onubense por combinar su hermosa playa abierta al Atlántico con todas las comodidades propias de un moderno complejo turístico.

Dónde alojarse

En Islantilla encontrarás diversas opciones para desconectar de unos días con los tuyos.

En Islantilla podrás hospedarte en hoteles de cuatro estrellas como el Double Tree by Hilton Islantilla Beach Resort, junto al campo de golf, con vistas de cine; el Puerto Antilla Grand Hotel; el Hotel Ilunion Islantilla; AMA Islantilla Resort o el Ohtels Islantilla. También encontrarás otras opciones, como Apartamentos turísticos Golf Playa Country Club; Hotel On Family Islantilla; The Residences Islantilla Apartments; Apartamentos Turísticos Islamar Golf o Apartamentos turísticos Las Américas.

Dónde comer

La gastronomía de esta tierra encuentra en la calidad su sello distintivo. Influencias atlánticas y mediterráneas forjan una cocina basada en pescados frescos, mariscos y moluscos, en donde tampoco falta la riqueza de los jamones ibéricos y chacinas de la Sierra de Aracena, y una fuente inagotable de verduras y frutas que tiene sus máximos exponentes en los afamados cítricos, fresones y frutas tropicales cultivadas en Lepe, a pocos metros de la costa. Con estos referentes es fácil descubrir una gastronomía variada y sencilla, rica en aromas y texturas, que ha sabido modernizarse desde entidades como la Escuela de Hostelería de Islantilla.

La lista de platos es interminable: pescados como el atún, la corvina, el rape o la raya. Bivalvos inconfundibles por la delicadeza de su sabor, como la coquina o la chirla. Mariscos inigualables y universales, como la gamba de Huelva (blanca y fresca), el bogavante, la langosta o las cigalas. Tampoco ha de olvidarse la tradicional oferta conservera de Isla Cristina, con deliciosas muestras en las caballas y melvas en puro aceite de oliva, procedente de la Campiña.

Como colofón, el Condado de Huelva tiene su propia leyenda con una cultura vitivinícola que riega las mejores mesas de la provincia.

Islantilla Beach Club Golf Resort

El restaurante del Club de Playa del Islantilla Golf Resort es uno de los restaurantes en Islantilla más exclusivos. Ofrece servicios de almuerzo y cenas a la carta con una deliciosa propuesta de cocina de fusión mediterránea y japonesa en la que se combinan el sushi y los arroces marineros frente al océano Atlántico. Además, incluye servicio de cafetería y pub con amplia variedad de bebidas, cócteles y carta de champagnes; una zona de chiringuito playero (el Beach Club Arena) y actuaciones en vivo.

Italian Lounge-Food Drink (Islantilla Golf Resort)

El restaurante Italian Lounge del Islantilla Golf Resort es el restaurante del Club de Golf del hotel y uno de los 3 restaurantes a la carta que se ofrecen sus instalaciones. Sirve desayunos, almuerzos y cenas a la carta y cuenta con cafetería todo el día. Su propuesta culinaria es de cocina Italiana con toques españoles y especialidades en pastas frescas y vinos italianos. El Italian Lounge tiene salón comedor interior y amplia terraza con vistas al Green. Está abierto todo el año para desayunos y almuerzos. Las cenas se sirven todos los días en temporada estival con actuaciones en vivo, mientras que el resto del año solo viernes y sábado.

Tai Feng Lou

Comida tradicional china de muy buena calidad. Un clásico en la zona. Es un restaurante muy popular con buena buena valoración por parte de los clientes.

Entre sus puntos fuertes están la variedad y la buena relación calidad- precio. Una buena opción si buscas algo distinto para después de un día de playa.

Restaurante Macha

Sabor, aroma, frescura, diseño, tradición y calidad son algunos de los puntos claves que han llevado a este restaurante a alcanzar el éxito. En Macha, acercan los placeres culinarios procedentes de la rica gastronomía andaluza, especialmente de nuestras aguas onubenses.

En Restaurante Macha disfrutarás de los sabores de Huelva, su historia y su progreso. Un lugar donde la tradición se une con la alta cocina para hacerte vivir la auténtica gastronomía andaluza en un lugar privilegiado a pie de playa, donde el mar es el único horizonte.