El 'truco del almendruco' para las Fiestas Colombinas 2023

¡Ya están aquí las Fiestas Colombinas! La edición dedicada a los Puertos de Andalucía viene pisando fuerte, con un amplio programa musical, 136 módulos, 48 casetas y seis módulos de aseos, y un total de 57 atracciones para adultos y niños. Aunque la Semana Grande de Huelva comenzó el pasado día 31 de julio, desde Huelva, tu destino no queremos dejar pasar este truco tan práctico que se ha hecho viral en redes sociales.

En concreto, el recinto ferial incluye 48 casetas distribuidas en dos grandes calles transversales y cinco perpendiculares a estas que colindan con la zona de conciertos y atracciones, a priori, nada descomunal. Pero las Fiestas Colombinas son tan esperadas por los onubenses que, a menudo, sus calles están abarrotadas y localizar las casetas puede volverse algo complicado para aquellos a quienes les falla la orientación.

Junto a la portada, a mano izquierda, encontrarás el zoco y los churros, y si continúas recto llegarás a la zona de conciertos. Las casetas se distribuyen a lo largo de las calles La Niña; La Pinta; Santa María; Punta del Sebo; Barriada de la Cinta; Club Marítimo; Isla Enmedio; y Marismas del Titán. La zona de atracciones está entre las calles La Pinta, La Ola, Muelle del Tinto y Fuente de las Naciones, además las tómbolas y la zona de espectáculos.

Aunque el punto de encuentro siempre será la portada, o el SUM. SID. para los más jóvenes, llegar a estos puntos puede no ser tarea fácil para los más despistados. Y como en Huelva, tu destino no queremos que te pierdas ni un minuto de estas fantásticas fiestas dando vueltas por el recinto o localizando el plano en internet, te desvelamos el tip del día que, aunque te parezca muy fácil, es más útil de lo que crees y menos común de lo que imaginas. Este truco se ha hecho viral en más de una ocasión en la red social TikTok en otras ferias de Andalucía. Se trata de hacer una captura del plano y colocarlo de fondo de pantalla de tu smartphone durante esta semana. Créenos, lo necesitarás en algún momento y agradecerás poder consultarlo con un solo gesto sin tener que buscar en la carpeta de fotos. Eso sí, tendrás que ajustarlo un poco ya que el diseño del Ayuntamiento no es exacto al de la pantalla de un dispositivo móvil.

Desvelado el truco del almendruco, anótate estas casetas porque son de parada obligada si vas a las Colombinas: caseta Quinto-Pino, la 103-108, y Cadena 100-COPE, 110-114, si te apetece un poco de marcha; la del Festival de Cine Iberoamericano, un clásico, en las 82-86; la de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío, en la 67-70, para cenar o tomar una copa con toque flamenco; y la bebida oficial de las Colombinas, el ponche, en el Rey del Ponche - El Navajazo, en la 35-36.

Por cierto, no te pierdas el espectáculo de videomapping que se proyecta en la portada del recinto dos veces al día, a las once de la noche y a la una de la madrugada.

Al recinto puedes llegar desde cualquier punto de la ciudad en taxi; en bus, con un precio de 1,50 €/trayecto o ida y vuelta por 2,50 €; o en tu propio coche. El recinto dispone de una gran bolsa de aparcamiento de 4.500 plazas que abre de 19:00 a 7:00 y tiene un precio único de 4 euros.