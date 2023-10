La pizzería ‘favorita’ de los amantes de la comida italiana en Huelva

En un pequeño local del barrio de Pescadería en Huelva, La Favorita ofrece a su público lo que más le gusta: la buena gastronomía a través de sus recetas y vivencias. Como amantes de la cocina italiana, especialmente de la napolitana, tienen como prioridad trabajar con ingredientes de primera calidad, que son el secreto de su éxito. Sus masas tienen la esponjosidad adecuada y el toque crujiente perfecto, para hacer explotar de felicidad a cualquier apasionado de la bella Italia.

Todo empezó hace treinta años en Parma (Italia), donde Alfonso comenzó a formarse en los procedimientos de la pizza para, posteriormente, aplicar la maestría adquirida en un negocio familiar de comida italiana en Ayamonte, La Pasta Gansa. Desde entonces, Alfonso no ha parado de viajar en numerosas ocasiones a la ciudad de Nápoles para seguir formándose y desarrollarse como pizzaiolo. A día de hoy, el ayamontino ha dado un paso más trabajando las fermentaciones largas, una búsqueda constante de harinas integrales, así como de nuevos y mejores productos. En definitiva, en La Favorita no paran de innovar y de adaptarse a los nuevos tiempos para satisfacer a sus clientes, objetivo principal, añadiendo ingredientes que ensalcen el sabor de Huelva a través sus pizzas.

El nombre del negocio le viene como anillo al dedo, pues desde que empezase hace un año y medio apenas han visto vacía su terraza. Al frente del local están el ya mencionado Alfonso, que ha convertido el negocio en un auténtico laboratorio en el que pone en práctica sus conocimientos y experiencia de años observando crecer la masa madre, idea las pizzas, las recetas, amasa y controla los tiempos; y Almudena, la cara visible en el trato con el cliente. El tándem perfecto que ha conseguido revolucionar las redes sociales con sus pizzas. El momento en el que el camarero trae la pizza a la mesa y comienza a cortar la burrata, no hay quien se resista a sacar el móvil para grabarlo y subirlo a todas las plataformas sociales.

En La Favorita, como amantes de la cocina, viajeros y enamorados de la restauración, además de las pizzas ofrecen lasañas, diferentes entrantes, pastas, sabrosos panes de ajo amasados y horneados por ellos mismos, ensaladas y postres caseros, que también tienen gran éxito entre los comensales.

El buque insignia y la preferida de quienes los visitan es la pizza Favorita, con salchicha italiana, rúcula y burrata, una cremosa bola de queso fresco que se elabora con pasta hilada y nata. Pero, otra opción exitosa es La Ría, con exquisitas gambas de Huelva; o la Hortelana, con verduras de la huerta ecológica que les proveen.

Si todavía no has probado este templo italiano, no pierdas la oportunidad. Reserva porque las mesas están muy cotizadas y prepárate para un viaje culinario que te hará volver.

Teléfono de reservas: 959 60 87 38