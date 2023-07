Las mejores chuches saludables para perros se fabrican en Huelva

Cuando se trata de alimentar a nuestros leales compañeros peludos, solo lo mejor es suficiente. Y esto lo sabe muy bien Antonio Moreno Delmo, fundador de Delmocán Petfood Nutrition, una marca onubense que está llevando sus piensos premium a los perritos y gatos de todo el mundo.

Los piensos y snacks gourmet son un festín culinario diseñados para satisfacer todos los paladares caninos, y en esto es experto Antonio, que lleva más de 15 años dedicado al mundo animal.

Todo comienza en 2017, cuando el empresario onubense decide alimentar a sus perros con los productos más naturales posibles y no encuentra el adecuado, es en ese justo momento cuando nace la idea de Delmocán. Tras un largo período de pruebas e investigaciones, acompañados de profesionales veterinarios, Beyond Price SL comienza a fabricar sus propias fórmulas para perros y gatos de forma tradicional.

"Al principio me daba vértigo invertir en fabricar 4.000 kilos de producto, me daba miedo a que no tuviera aceptación y no fuera consumido", contaba Antonio a este periódico. Lo que nunca imaginó este empresario onubense es el tremendo éxito de su fórmula, ya que 24 meses después consiguió comercializar más de 500 toneladas al año de productos.

Se trata de un pienso de calidad superprémium, con ingredientes cuidadosamente seleccionados que no solo se adaptan a cada tipo de perro, según su raza y edad, sino que los satisface y les hace felices en cada etapa de sus vidas. Estos piensos y snacks fabricados en Huelva son una explosión de sabores y nutrientes que mantienen a las mascotas sanas y felices.

Pero el éxito del Antonio Moreno y su pienso hecho en Huelva no se queda ahí. En 2022 el empresario da un paso más y crea MAKKOTA, una nueva línea especializada en snacks naturales deshidratados, sin colorantes ni conservantes artificiales, para perros y gatos. Una línea de productos que apuesta por la sostenibilidad, reutilizando materias primas desechadas por las grandes superficies e industrias alimentarias, e incluyendo tecnologías innovadoras de deshidratación que permiten conseguir snacks saludables conservando todos sus nutrientes y reduciendo el consumo energético hasta en un 50 %.