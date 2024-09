El mejor jamón del mundo se come en este restaurante de Aracena, según 'The Guardian'

La sección gastronómica de uno de los periódicos más leídos del planeta, el británico "The Guardian", lo tiene claro: el mejor lugar del mundo para comer jamón ibérico está en este restaurante de Aracena.

Un lugar donde se despachan muchos de los mejores manjares de la provincia de Huelva es la localidad aracenense, capital de la sierra onubense que atrae el turismo del resto de Andalucía y gran parte de España, además del extranjero, para conocer sus tesoros bellos y emblemáticos como la Gruta de las Maravillas o el Castillo de Aracena, pero también por ser una apuesta segura para disfrutar de la gastronomía onubense.

Jamón ibérico en Restaurante Casas / Tripadvisor @Gastralopithecus

The Guardian, en una selección que hizo con las 50 mejores comidas del mundo y dónde comerlas (The 50 best things to eat in the world, and where to eat them), tuvo a bien elegir al jamón ibérico como una de las exquisiteces más deliciosas del mundo, y el lugar ideal para comerlo estaría en nuestra Sierra de Aracena.

"El jamón de pata negra de la cercana Jabugo es uno de los mejores del país, y nada mejor que sentarse en cualquiera de los bares y restaurantes de Aracena a disfrutar de un plato de este rico manjar", apuntan desde The Guardian, señalando el Restaurante Casas, del pueblo aracenense, donde degustaron unos huevos revueltos y un delicioso plato de jamón ibérico.

Restaurante Casas, también recomendado por el chef Xanty Elías

En una entrevista para el diario El País, en la que el cocinero onubense era preguntado por los mejores restaurantes de la provincia de Huelva para comer, también señalaba a este restaurante de Aracena como el lugar ideal.

El chef onubense Xanty Elías en el congreso Binómico / Josué Correa

Elías destacaba que es un clásico y uno de los restaurantes que más jamón Cinco Jotas despacha. Un lugar al que los cocineros van a desconectar porque saben que es todo un acierto. Sus recomendaciones van desde las carnes como el cordero, la ternera y el choto de la variedad retinto, hasta un san jacobo especial de la casa, perdiz al tiro, conejo a la cazadora y cola de todo.