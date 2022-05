2 onubenses superan el Ironman de Lanzarote, una de las pruebas de Triatlón más duras del planeta

Los triguereños Rubén Pérez y Manuel J. Gonzálvez consiguen completar el Ironman de Lanzarote, una de las pruebas de Triatlón más duras del mundo.

El Ironman de Lanzarote es considerado como una de las pruebas más duras del calendario deportivo internacional y, como consecuencia, tiene una de las tasas de abandono por parte de los deportistas más elevada del mundo.

La prueba de natación es de 3,8 kilómetros; la de ciclismo, de 180; y la carrera a pie, de 42,2. Se realizan de forma sucesiva y sin interrupción entre una y la siguiente. Sin embargo, el Ironman de las Islas Canarias está considerado como uno de los más difíciles del planeta por realizarse en condiciones geográficas y climatológicas muy variables y casi extremas. Por eso mismo causa tanta fascinación como ansias de superación por parte de quienes se fijan como propósito completar la competición. Las cifras hablan por sí solas: cada año levanta pasiones y cuenta con una participación masiva de más de 2000 triatletas (la mitad de los cuales suelen ser profesionales) venidos de todo el mundo y más de 5000 personas -voluntarios y de la organización- participan en su desarrollo y aseguran unos parámetros de seguridad.“Este ha sido el más especial por muchísimos motivos, ha tardado en llegar y cuando llegó me hizo sufrir como en ninguno. Realmente lo he pasado mal, pero había que terminarlo como fuese, venía muy preparado física y mentalmente pero pete a lo gordo (algún año tenía que pasar y ha sido este). La natación con una sola vuelta y el nuevo sector de bici han sido los culpables, pero esto es así y hay que intentarlo. Por lo demás ha sido una carrera súper emocionante compartiéndola con mi súper amigo Manuel Jesús Gonzálvez Flores y mi gran cuñado Manuel Garduño Rodríguez, que lo han bordado” declaraba en redes sociales el triguereño Rubén Pérez, veterano participante de la prueba, ya que esta ha sido su quinta participación.

Rubén también dejada unas palabras de agradecimiento a su familia y amigos, que se han desplazado hasta Lanzarote para mostrar su apoyo: “Ha sido el único año que he participado sufriendo mucho pero disfrutando a la vez, ya que este año tenía a las mejores animadoras del mundo, mi madre Cirila Álvarez, mi hermana Nerea Pérez, que venían por primera vez a ver la prueba y como no, a mi Cristina DC que este año pudo ver la prueba bien. De mi mujer Isabel González y mis niños no puedo decir nada porque ellos lo son todo y siempre me hacen sentir como un campeón”.

También dedicaba unas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Trigueros y más concretamente a los responsables de la Concejalía de Deportes, quienes han proporcionado la equipación a ambos triatletas.

“No me quiero alargar mucho, pero como buen triguereño este año he paseado y entrado en meta con el logo de mi pueblo gracias a Trigueros Deportes, gracias Angeliano Donaire y Alfonso Santiago por todo”.

Por su parte Manuel J. Gonzálvez, también expresaba en redes sus impresiones, donde describía la dureza de la prueba: “Por fin después de casi 3 años de espera, meses y meses de entrenamiento de sacrificios personales y familiares, he conseguido completar lo que probablemente sea la prueba más dura del mundo a nivel de Triatlón. Tras un nado a una sola vuelta, algo que no es lo habitual, una bici aterradora con vientos que superaban los 30Km/h y en los que en el 90% del tiempo eran laterales o de frente, y una maratón durísima en la que alternaba carrera y paso ligero. El sueño llegó y por fin crucé la meta flotando. Ya era un IRONMAN en Club La Santa Iroman Lanzarote”, declaraba Manuel Jesús, quién también tenía unas palabras de agradecimiento para sus familiares. “En esto del deporte se dice que nadie te regala nada todo es constancia, sacrificio y cabeza pero discrepo en parte con eso. A mí me han regalado cariño apoyo y fuerza. Nati Oliva ha estado en todo momento durante estos años ahí conmigo sin su apoyo y compresión no habría sido posible. Mis hijos han sido el motor que me han movido. Mi padre Manuel Gonzálvez que junto a Mari se han cruzado el charco para estar conmigo”.

A su vez, al igual que Rubén, Manuel Jesús también dedicaba unas palabras a los amigos que les acompañaban: “Mi AMIGO Rafael García Garrido que me acompañó durante la parte más dura de la maratón animándome. Que decir de mis dos IRONMAN favoritos Manuel Garduño Rodríguez todo un ejemplo de tesón y constancia que me sosegaba los días antes y del más grande de todos que este año ha conseguido la proeza de completar 5 ediciones de este terrible Triatlón, Rubén Pérez, que siempre, siempre ha estado ahí aunque le saque de sus casillas siempre tiene consejos sabios para darme y herramientas a mano para arreglar mis destrozos. Daniel Dueñas con todos los consejos de nutrición que me ha dado, a todos ellos gracias por esos regalos”.

Cerraba sus declaración aludiendo a sus entrenamientos y su adaptación a la prueba “Los entrenamientos de Adrián Ruano han sido fundamentales, cada semana que avanzaba mi cuerpo se adaptaba al sufrimiento y al dolor así como mi mente a estar sólo y gestionar las situaciones extremas”.

Angeliano Donaire, concejal de Deportes, quién ha estado muy al tanto del desarrollo de la prueba y de los resultados de Rubén y Manuel Jesús, manifestaba su satisfacción al conocer que habían logrado superarla y que cruzaban, ambos, la línea de meta. “Como concejal de Deportes, decir que es un orgullo contar con personas de nuestro pueblo que tienen la valía de competir en pruebas de este tipo, de las que no sólo cuenta el día de la propia competición sino, como bien manifiestan ambos, es todo el proceso de entrenamiento y preparación, que no es nada fácil. En nombre del pueblo de Trigueros les hago llegar públicamente la enhorabuena y nuestra felicitación por conseguir superar la prueba”.