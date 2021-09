5 chiringuitos abiertos en septiembre

1. Chiringuito Oliver

Este emblemático chiringuito de Punta Umbría está situado en primera línea de playa y es uno de los más conocidos de la zona. Su pescado, traído de Portugal por el sabor y la grasa es toda una seña de identidad en su carta. Si quieres disfrutar de su comida no dudes en hacerlo lo antes posible, permanecerán abiertos hasta el día 12 de septiembre ¡No te quedes sin esta tradición veraniega!

Teléfono: 637892520

2. Santa Pura Club

Este chiringuito se encuentra en un enclave mágico situado en La Antilla entre dunas a tan solo unos metros del mar. Además de una comida espectacular con el bocata de chocos fritos como protagonista, en este particular chiringuito organizan cine en familia, noches de humos, sesiones de Dj, música en directo y actividades acuáticas o deporte en la playa. Si te quieres embriagar con su maravilloso ambiente tienes que ir antes del día 12 de septiembre, Santa Pura solo abre durante la época estival para dar uno de los mejores servicios de Huelva.

Teléfono: 621022756

3. La Cabaña

En Matalascañas puedes encontrar el chiringuito La Cabaña donde degustar cocina mediterránea desde el choco frito a unas gambas blancas de Huelva. Se encuentra en el Paseo Marítimo de la localidad justo a pie de playa donde de puede comer disfrutando de la brisa marinea. Podrás visitar La Cabaña durante todo el mes de septiembre ya que permanecen abiertos casi todo el año.

Teléfono: 959 44 81 36

4. Costa Colón

Este chiringuito situado a pie de playa en Mazagón cuenta con una zona de chill out donde contemplar el atardecer. Además, en la carta podrás los manjares de nuestra tierra y como no, unas deliciosas sardinas acompañadas de la cerveza más fría. Si eres fan de la costa y los lugares tranquilos este chiringuito está hecho a tu medida, podrás visitarlo durante el mes de septiembre.

Teléfono: 627772188

5. Alma Beach Club

Este chiringuito a pie de playa se caracteriza por su preciosa decoración ibicenca que te enamorará. Ha abierto sus puertas este verano y ya es muy popular entre todos los onubenses. Es un rincón perfecto para saborear los mejores productos de la Cosa onubense con los amigos y la familia. Si aún no has tenido la oportunidad de acudir no dudes en hacerlo durante el mes de septiembre ya que permanecen abiertos al completo. ¡Reserva tu mesa para poder ver la mejor puesta de sol del verano!

Teléfono: 667079497