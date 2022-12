Las felicitaciones navideñas de los famosos de Huelva

Las redes se han inundado de las felicitaciones navideñas de las personas más famosas de Huelva. Manuel Carrasco, Carolina Marín, Arcángel... Son algunos de nuestros paisanos más conocidos que han querido felicitar las fiestas y desear lo mejor a todos sus seguidores.

Nuestro artista isleño, Manuel Carrasco, ha felicitado la Navidad con un vídeo resumen de lo que fue su colaboración con el grupo musical colombiano Morat, con los que actuó para el especial navideño de Nochebuena para RTVE.

La campeona mundial de Bádminton, Carolina Marín, también ha lanzado su felicitación navideña a través de Instagram desde la que parece ser su casa y su árbol de Navidad. ¡Felices fiestas también para ti, Carolina!

La actriz y modelo onubense Laura Sánchez, nos ha mandado a todos unas felicitaciones mucho más caribeñas que navideñas. Desde Santa Cruz de Tenerife, la también presentadora felicita las fiestas junto a su pareja en una piscina, en bikini y "cervecita" en mano, como si en pleno agosto se encontrara, ¡toda una suerte!

El cantaor alosnero Arcángel ha deseado una Feliz Navidad a aquellos que quizás, más necesitan el cariño durante estos días, que para muchas personas lejos de ser felices, son bastante duros. "A los que están luchando con una enfermedad propia o de un ser querido, para los más necesitados, para quienes extrañan mucho a alguien, para quienes sienten que no tienen motivos para festejar" escribía el artista por Navidad.

El artista ayamontino Pitingo, como Laura Sánchez, también ha dado unas felicitaciones navideñas muy veraniegas. Desde su gira en Acapulco, México, el cantante de "Killing me softly with his song" felicita la Navidad a todos sus seguidores.

El almonteño Cristo Báñez, uno de los diseñadores más destacados del panorama nacional, ha dedicado su felicitación navideña a sus seres más queridos y a todos aquellos que le han apoyado en sus peores momentos.