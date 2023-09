Esta estación de tren de Huelva estuvo oculta bajo el agua más de 35 años

¿Te imaginas poder visitar una estación que estuvo sumergida durante más de tres décadas en el fondo del embalse? Es posible, y está en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

No es el primer caso de joyas arquitectónicas que emergen en Huelva con el paso de los años, y seguramente no sea el último, pues la historia de Huelva está bajo tierra. Otro de los ejemplos, menos sonados, de construcciones sumergidas está en La Palma del Condado. Se trata de un puentecito de cuyo origen se debate a menudo, algunos lo datan de época romana mientras otros afirman que es más reciente. En concreto, este puente se encuentra en el Embalse del Corumbel, y debido a la sequía lleva varios años siendo visitable. El reconocido perfil de Instagram @huelva_secreta hablaba de él a sus seguidores, un claro ejemplo de las joyas secretas que descubre el onubense en esta red social.

La antigua estación de tren de la que hoy hablamos está en Zufre y conectaba, mediante una línea de ferrocarril minero, el municipio de Cala con San Juan de Aznalfarache. La sequía, que tanto mal está haciendo, hizo que el nivel del agua del embalse en el que se encuentra descendiese hasta descubrir esta maravillosa joya que estuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo XX. Sin duda, el unboxing más maravilloso que podría ofrecernos este encantador municipio.

Pero ahí no acaba todo, la centenaria estación (1912) no ha sido la única en emerger, también lo ha hecho el Puente del Azúlar, de la misma época. El embalse de Zufre es uno de los más importantes, ya que no solo abastece a esta parte de la Sierra sino también a Sevilla capital.

Pasear por el entorno es una experiencia increíble. Eso sí, ten el máximo cuidado porque animales como toros y vacas, con sus respectivos terneritos, campan a sus anchas alrededor del embalse. Los vecinos de Cala y otras asociaciones luchan para que estas antiguas líneas de ferrocarril sean declaradas Vía Verde, pues son más de 100 kilómetros de vía con muestras de patrimonio industrial a lo largo de la misma que quedarían a disposición de la ciudadanía para su uso y disfrute.