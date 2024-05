El célebre escritor Stephen King elogia y recomienda la película de terror de este actor onubense

David Pareja, actor y cómico onubense, ha sido premiado en Estados Unidos por su papel en una película de terror que el mismísimo Stephen King ha aplaudido y recomendado a todos sus seguidores: "Nunca has visto una película tan negra como esta. ¡Es terriblemente divertida!". Este es su tráiler y la plataforma donde ya puedes verla.

Este actor de Huelva, conocido por compartir contenido cómico de alta repercusión en sus redes sociales, también tiene un gran talento interpretativo en otros géneros como es el terror. Y buena prueba de ello es su última película, la inquietante 'La mesita del comedor', una comedia "muy negra", por la que ha recibido el Premio a la Mejor Interpretación en el Horrific Hope Festival 2024 de Estados Unidos.

Pero aparte de las positivas valoraciones que se pueden leer en plataformas como Filmaffinity de esta película dirigida por Caye Casas, hay una que ha hecho especial ilusión tanto a David Pareja, como a la prensa nacional, y no es otra que la recomendación de uno de los escritores de terror más famosos de todos los tiempos: Stephen King.

El conocido autor estadounidense dejó una crítica muy positiva en sus redes sociales sobre 'La mesita del comedor', ensalzando esta película de comedia negra española. Esto rezaba su tuit: "Hay una película española llamada 'La mesita del comedor' en Amazon Prime y Apple+. Supongo que nunca, ni una vez en toda tu vida, has visto una película tan negra como esta. Es horrible y también terriblemente divertida. Piensa en el sueño más oscuro de los Hermanos Coen".

Muchas gracias a este tuitero por este piropazo a nuestra película. No me lo puedo creer! Thank you, Stephen! 💖💖🫠💖💖 https://t.co/3LECGOUDJO — David Pareja (@SoyDavidPareja) May 10, 2024

Un tuit que David Pareja contestó en el tono de humor que le caracteriza, agradeciendo tan tremendo honor (y promoción). Y no es para menos reconocer el "detalle" del autor, pues 'La mesita del comedor' aún no podía verse en ninguna plataforma de streaming de nuestro país, y gracias al tuit del escritor estadounidense, ya se puede ver en España desde hace unos días en Filmin.

Las críticas y comentarios de quienes ya han visto esta película del onubense, no se han hecho esperar y la laurean al igual que Stephen King: "Os digo de verdad que jamás me he pasado tanto tiempo retorciéndome en el sofá mientras veía una película. Es incomodísima, traumática y espantosa. Todo en el mejor de los sentidos".

Habrá que comprobarlo y ver la actuación de nuestro paisano onubense en este último éxito del cine español. ¡Os dejamos el tráiler a continuación!