El zasca de un conocido chef onubense a la reseña de un cliente en Internet

La respuesta de un conocido chef de Huelva a la queja de un cliente se ha hecho viral en redes sociales. Se trata de un comensal que había reservado para celebrar su aniversario en el Restaurante Casa Dirección de Valverde del Camino.

El chef del popular establecimiento, José Duque, se ha mostrado "dolido" con la reacción "desmedida" del cliente, recibiendo con su sorprendente respuesta el aplauso unánime de todo el sector, así como de un gran número de onubenses.

José Luis Forero había hecho una reserva para almorzar con su mujer y tras pasarse de hora, desde el restaurante le indicaron que ya no podía ser atendido por el servicio. Ante esto, Forero decidió poner una queja al chef de manera pública en Internet:

"Me acaban de reventar aquí mi almuerzo de aniversario por llegar 10 minutos tarde la reserva que hice varias horas antes. No sé si tiene estrella Michelin, pero lo que no tiene es respeto ni cortesía con los clientes. Eso no se hace. No vuelvo más. Tenedlo en cuenta. Me quedo sin almorzar por la estricta política de horarios que tienen".

A lo que José Duque ha respondido:

"Querido José Luis, en primer lugar felicitarle por su aniversario y agradecerle que decida celebrarlo con nosotros, pero ya que faltas a la verdad voy a responderle:Es cierto que usted tenía reserva (cómo aparece en la foto) pero es que eran las 15:55 cuando le hemos dicho que no le íbamos a dar de comer (la hora maxima de llegar son las 15:30), es más, su acompañante aún no había llegado, por lo que no somos responsable de reventar su aniversario, lo ha hecho usted solito.Y es que amigo José Luis, la cosa no va ni de estrellas ni de falta de cortesía, sino de falta de respeto hacia nuestro sector, donde eso de que el cliente siempre lleva la razón empieza a oler cada día más a rancio, y viendo cómo va la cosa a la hora de encontrar trabajadores, o empezamos a cuidarlos y dignificar esta profesión, o en breve no va a querer trabajar en hostelería ni “el Tato”. Si a mi en la vida se me ocurriría ir a una cita médica o pasar la itv sin previa cita , por qué en hostelería es distinto, hasta cuando debemos aguantar eso de iremos de 2 a 3 (y que se presenten a las 3 y cuarto) o también eso de: señor estamos cerrando, y que te respondan o me echas la última o no nos vamos; o lo que más me gusta, gente que se sorprende cuando no se les permite pedir más comida (como mucho un postre) a las 5 de la tarde.Bueno Jose Luis, por desgracia tu caso no es algo aislado, y personalmente no espero ni que lo entiendas, pero entre el bienestar de mis trabajadores y tú aniversaria a las 4 de la tarde, una de las dos cosas me la trae al pairo".