Los conciertos que no puedes perderte este sábado en Huelva

Las noches de música en el Foro Iberoamericano de La Rábida llegan a su recta final este fin de semana con tres de los conciertos más esperados de la programación. Raphael pondrá el broche de oro el domingo, pero este sábado la cita será doble y con una identidad cien por cien onubense: El dúo Antílopez y Cristian de Moret, que compartirán escenario.

Antílopez es un dúo de artistas onubenses con un nuevo concepto de canción de autor. Son compositores e intérpretes de sus creaciones y espectáculos, cuya escena es representativa por un toque de post-humorismo. Algunos medios lo han denominado como "un gen Globetrotter en su música".

Así, según ha indicado la Diputación de Huelva, este grupo presenta "un aire desenfadado dentro de lo virtuoso, cercano y sencillo dentro de lo poético, al que aplican con comicidad una extensión de lo que son abajo del escenario: divagaciones, construcción y deconstrucción de personajes, improvisación, crítica social y emocional e interactuación con el público en sus directos".

En este punto, han indicado que "incansables en su pulso contra lo establecido" y en su "cruzada" contra la "imbecilización global", hacen de su crítica un escudo social, y de su día a día como "albañiles" de la música "un espectáculo irreverente en el que celebran tanto sus virtudes como sus ineficacias y señalan las vergüenzas del mundillo, los entresijos solapados de la fama. Agitan alternando canciones ácidas con dramas amorosos de una belleza difícil de gestionar sin que se escape una lágrima o una risa nerviosa".

"No les podemos garantizar que vayan a disfrutar de lo que van a presenciar, pero lo que si podemos garantizarles es un mínimo de higiene", bromean haciendo alusión al perfecto estado de revista, "pero también a la higiene emocional carente en nuestros días". Músicos, cómicos, creativos, poetas, cronistas de la realidad, emprendedores, showmanes, ¡libres!.

Antílopez cuenta con "un directo único, un espectáculo que hay que ver", han indicado desde la institución provincial antes de señalar que son "el relevo natural de los Sabina, Krahe o el mejor Kiko Veneno; mezclado con el absurdo inteligente de La Trinca, Faemino y Cansado, el virtuosismo de Les Luthiers y el savoir faire de Lina Morgan. Un estilo personal al que ellos denominan 'Chiripop Absurdo Depresivo con Catarsis Tragicómica'".

Atesoran un gran número de galardones y lo largo de su trayectoria han compartido cartel, escenarios o colaboraciones con artistas de talla reconocida: Jorge Drexler, Kiko Veneno, Santiago Auserón, Albert Plá, Eskorzo, Javier Ruibal, Pascual González, Ariel Rot, Martirio, Ismael Serrano, Pereza, Los Secretos, Izal, Niño de la Hipoteca, Zahara, Marlango, Rozalén, Hugo Salazar, Hakim, La Húngara, Jose Antonio Delgado y Oscura Ciencia, etc.

Por su parte, Cristian de Moret continúa surcando nuevos caminos dentro del arte flamenco. Este artista onubense afincado en Sevilla, amante de la profundidad y el compromiso con la música y "su imprescindible mensaje integrador para los pueblos", facturó un primer trabajo en solitario, 'Supernova', "dejando perplejos tanto a los aficionados al flamenco como a los que no lo son tanto, gracias a la mezcla de su conocimiento real del flamenco junto a una variopintas influencias musicales".

Este año Cristian ha lanzado 'Caballo Rojo', segundo disco en el que vuelve a sorprender con su manera de fusionar el flamenco con diferentes estilos musicales, mostrándonos de nuevos esas influencias tan dispares como son Camarón, Daft Punk, Queen of The Stone Age, Paco de Lucía, Chet Faker, Radiohead, Carpenter Brut, The Weekend o Pepe Marchena.

En 'Caballo Rojo' Cristian de Moret "crea un universo entre la sensibilidad y la belleza que aporta el poder de la música al oyente en tres partes a través de elementos, letras y sonidos programáticos que ayuden a plasmar, absorber y recordar sonoramente esa imagen de gran belleza que muestra la portada del disco".

Furia, Mustang y Purasangre son las tres partes estilísticamente diferenciadas en las que se desgranan atributos estéticos y románticos que se mantienen cerca de esa imagen de ensueño en la que los valores como la supervivencia, la fuerza "pero también la sensibilidad quieren romper explosivamente y abrazarse con el sonido electrónico, rockero y flamenco de Cristian de Moret".