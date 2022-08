Los onubenses Cristian de Moret y Antílopez se unen en un concierto histórico en Huelva

Un programa doble de órdago, englobado dentro del ciclo Music made in Huelva de la Diputación Provincial de Huelva, que tendrá lugar en esa ubicación ideal para ambos que supone La Rábida, donde serán los protagonistas de una noche mágica de verano.

Velada que nos permitirá contemplar, en un lado del cuadrilátero, a un onubense de pro: Cristian de Moret, que continúa imparable con la presentación de su flamante LP Caballo Rojo. Un trabajo poliédrico, repleto de aristas, influencias y pasiones de todo tipo, que encuentra en el directo su máxima expresión y levanta pasiones allá por donde pasa.

No es de extrañar si atendemos a esa manera única que tiene de fusionar el flamenco con diferentes estilos musicales, presumiendo de influencias que van desde Camarón, Daft Punk, Queens of the Stone Age o Paco de Lucía, hasta Chet Faker y Radiohead, pasando por Carpenter Brut, The Weekend o Pepe Marchena.

Hablamos, por tanto, de uno de los valores más destacados del panorama musical nacional, que llega hasta La Rábida con un espectáculo aclamado por la crítica y refrendado por el público. Una oportunidad de oro para degustar de cerca el talento de este músico indomable y comprobar de primera mano por qué es un artista único en su especie.

Y hablando de proyectos singulares, nadie duda a estas alturas de las cualidades de Antílopez, ese par de músicos sin complejos que han logrado darle un giro de 180 grados a la canción de autor. Félix y Miguel Ángel se subirán al escenario de La Rábida con su banda al completo en el que será, según avisan ellos mismos, el último concierto que ofrezcan en Huelva hasta el próximo año. En su última referencia, "Mutar Fama", el quinto trabajo de estudio en su haber, reinciden en ese eclecticismo musical que tan bien manejan. Y al que han barnizado además con bachata, reggae rap y hasta electrónica flamenca, sin dejar de la mano el pop-rock o la rumba canalla. Emprendedores y valientes, Antílopez deslumbran siempre por su descaro lírico, una interpretación notable y esa puesta en escena que los ha convertido en imprescindibles en salas, teatro y festivales de toda España y América Latina.

No tardes en reservar tus entradas para tan marcado acontecimiento, disponibles en formato anticipado a través del siguiente enlace.