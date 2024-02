La ciudad portuguesa de moda entre el turismo español que está a un paso de Huelva

Un privilegio que tenemos tanto Portugal como España, es tenernos tan cerca, y en el caso de Huelva y el Algarve, tan parecidas en muchos aspectos, es poder disfrutarnos la una a la otra en un pequeño salto cada vez que queramos.

Es el caso de la capital algarvía, que ahora está muy de moda entre el turismo español, además de las habituales Lisboa y Oporto, por tener una animada ciudad con bonitos recursos turísticos, buen ocio, hermosas playas y rica gastronomía.

Estamos hablando de Faro, a poco más de una hora de Huelva y a menos de una hora desde nuestra frontera, Ayamonte. El Algarve es el fin de Europa antes del Océano Atlántico y Faro su digna capital que tiene muchas bondades para ofrecernos, y no hablamos solo del famoso centro comercial que hay al lado, el MAR Shopping, al que tanto gustan ir los onubenses.

Faro es la ciudad ideal para una escapada desde Huelva y disfrutar de tierras portuguesas. Con su agradable clima, cualquier momento del año es bueno para visitarla. ¿Cuántos días necesitamos para conocerla? Pues con un par de días podríamos decir que tendríamos tiempo para descubrirla y, sobre todo, disfrutarla.

La ciudad no es muy grande pero hay lugares que has de visitar, como uno de sus rincones más bonitos, el Parque Natural da Ría Formosa, muy parecida a nuestras marismas onubenses. Imperdible también en el centro de Faro, además de su muralla, es su preciosa Catedral del siglo XIII, o su Igreja do Carmo, con su terrorífica Capela dos Ossos (Capilla de los Huesos), un impresionante osario compuesto por los huesos y cráneos de más de 1.200 monjes, que impacta a todo aquel que lo visita.

Caminar por la bella Rúa de Santo Antonio, lleno de restaurantes y tiendas, es otro plan que no te puedes perder. Conocer sus museos, como el Museu Regional do Algarve, con una exposición de más de 1.400 piezas, el y Museu Municipal de Faro, con objetos de gran valor arqueológico.

Y si quieres conocer alguna de sus más hermosas playas, Faro tiene su propia playa de 5 kilómetros, pero te recomendamos visitar la Praia da Ilha Deserta y de Ilha do Farol, con sus respectivas zonas de bares y restaurantes.