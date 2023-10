El paraje del chorrito, un paraíso desconocido en el Condado de Huelva

Por su situación e idiosincrasia, Paterna del Campo es la principal heredera de la belleza paisajística del Campo y la Sierra de Tejada. Una joya muy preciada por aquellos que disfrutan del contacto con la naturaleza, escondida en el Condado de Huelva.

Innumerables arroyos desembocan en el río Hardachón o Arroyo de Tejada, como es conocido popularmente, ofreciendo una frondosa y bella serranía a los visitantes, con una riqueza forestal y cinegética muy importante en torno al río Corumbel.

Pero hoy nos centraremos en el majestuoso manantial El Chorrito. Un paraje de esplendorosa hermosura del que nace ese este chorro de agua dulce. El Paraje El Chorrito se encuentra entre Paterna del Campo y la aldea de Tujena. Un campo repleto de zarzas, helechos, matagallos, zarzaparrillas y rosas silvestres que da sombra a los paterninos y senderistas que acuden al manantial y llenan sus garrafas de este agua que, según dicen, no tiene una igual en toda la provincia.

Prueba de ello son los autobuses de turistas que paran en la zona para probarla y conocer este bello paisaje de encinas, alcornoques y coscojas.

Si te gusta el senderismo, te recomendamos la ruta circular por el entorno de este paraje. Tiene una duración de dos horas y un recorrido de poco más de 8 kilómetros. A pesar de ser un sendero familiar de dificultad baja, es posible meter un poco más de intensidad y escalar zonas rocosas o acceder a pequeñas cuevas, caprichos de la acción geológica.

Es posible que encuentre ganado local bebiendo y pastando por la zona, así que presta atención y no apartes la vista del camino. No obstante, no serán un problema.

Ruta de la aldea de Tujena al Paraje El Chorrito

Si 9 kilómetros a pie son demasiados para ti, te proponemos hacer esta otra ruta en bicicleta de poco más de 5 kilómetros, que va desde la aldea de Tujena al Paraje El Chorrito. Sigue estas indicaciones:

Salimos de Tujena por la HU-6108. El firme está en buen estado pero no posee arcén. Las características del terreno varían al llegar a la carretera de Berrocal (HU-5132) yendo hacia el Chorrito. A pesar de ser una carretera local, no se encuentra asfaltada, se trata de un camino con abundantes piedras en algunos tramos que dificultan el recorrido.

Partimos de Tujena saliendo por la HU-6108. A 1,5 km giramos a la derecha para tomar la Vereda de la Aguilosa o carretera de Berrocal, que nos llevará directamente al paraje.

Respecto al paisaje, podemos observar cómo varía respondiendo de las características del suelo. Los cultivos de herbáceas en los alrededores de Tujena dejan paso a olivares extensos y, finalmente, a eucaliptales de repoblación en el paraje El Chorrito. Una vez allí, deberemos seguir a pie para poder acceder al mismo manantial y atravesar el bosque galería, donde abundan zarzales, rosas silvestres, helechos y zarzaparrilla, propias de los lugares húmedos. El corte en el terreno calizo permite la afloración del manantial. Las especies arbóreas más frecuentes son la encina, el alcornoque y la coscoja.

En los alrededores se divisa un relieve quebrado atravesado por el río Corumbel, con grandes eucaliptales, plantados para el aprovechamiento forestal.