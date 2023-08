La curiosa cafetería de Huelva que fue una estación de tren en el siglo XX

Hoy en Huelva, tu destino nos hacemos eco de una publicación que hizo el conocido perfil de promoción turística de Huelva en Instagram, @huelva_secreta. en la que descubría la historia de un conocido edificio en el municipio lepero.

Se trata de uno de los mejores ejemplos de rehabilitación del patrimonio industrial en la provincia de Huelva, según el creador de contenido. El edificio, junto a otros de arquitectura similar, pertenecieron a la línea férrea Gibraleón-Ayamonte construida entre 1913 y 1936. Aunque en un principio la línea estaba destinada al transporte de mercancías, desde 1940 hasta su cierre, en 1987, se usó también para pasajeros.

Durante los primeros años, tras el estallido de la Guerra Civil, llegó a tener un tráfico muy activo, aunque el trazado nunca tuvo continuidad en el territorio luso. Este hecho limitó su capacidad y durante 1980 la línea atravesó un profundo declive debido a la falta de inversiones que llevó a su clausura, siendo desmantelada posteriormente.

Tal es la importancia que ha querido otorgarle el pueblo de Lepe al emblemático edificio que ha dado nombre, no solo al parque que tiene a pocos metros sino también al propio barrio. El edifico se enclava en la conocida Vía Verde del Litoral, un trazado de casi 50 kilómetros donde antiguamente se encontraban las vías del tren que, tras quedar en desuso, fue reconvertido en itinerario cicloturista y senderista mediante el Programa Vías Verdes. El paseo pasaba por cinco estaciones y cuatro magníficos puentes ferroviarios antiguos que, lamentablemente, están en muy mal estado y han provocado la existencia de discontinuidades en la ruta.

Cruzar su puerta es transportarte a los años 30 del siglo pasado por lo bien ambientado que está. A pesar de las reformas, se siente la esencia de antigua estación de ferrocarril. Misma arquitectura y decoraciones en la fachada que las otras estaciones que quedan en pie, pero con detalles como un tirador de cerveza con una antigua locomotora o el típico reloj antiguo de estación de tren.

"Ojalá hicieran esto con todas, aunque algunas quedan demasiado en el extrarradio y no son útiles, pero hay casos criminales como el de Cartaya. En este municipio decidieron convertirla en Gasolinera y sede de transportes internacionales. A pocos metros del edificio se encuentra el restaurante Consolación, un establecimiento que aparece en la @guiamiguelin_oficial. No me digáis que no sería la estación una mejor ubicación para un restaurante de esta categoría ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️.", sugiere @huelva_secreta en su perfil de Instagram donde acumula casi 20.000 seguidores.

Ir a Ayamonte en tren, una fantasía con la que muchos sueñan. Puede que estamos soñando demasiado, quién sabe, pero en Huelva, tu destino queremos pensar que este hecho será una realidad en algún momento, junto a la instauración de la Alta Velocidad en la capital y su conexión con el país vecino.