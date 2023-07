Víctor Manuel celebra su 75 aniversario compartiendo 'La vida en canciones' en Huelva

Los conciertos del Foro Iberoamericano de la Rábida arrancan hoy con uno de los grandes nombres de la escena nacional. Víctor Manuel celebra su 75 aniversario de la mejor manera que sabe: compartiendo en el escenario las canciones que han marcado su trayectoria con un público fiel que creció al mismo tiempo que su música.

“Hago un alto en el camino pero sigo. Me han recordado que cumplo 75, no crean que no me había dado cuenta, pero gracias por recordármelo y traer a mi memoria aquel adolescente que escuchaba Discomanía en la radio y perseguía los primeros programas musicales en la primera televisión española para ponerle cara y ojos a lo que había escuchado y ya me gustaban”, recuerda Víctor Manuel con motivo de esta gira.

La vida en canciones (El escenario lo cura todo) pretende abarcar, resumir, largos años de canciones y carretera. De Soy un corazón tendido al sol a La sirena, Planta 14, El abuelo Vitor, Paxarinos, del Solo pienso en ti a La madre, Luna, Ay, amor, Canción pequeña, del Cuélebre a Nada sabe tan dulce como su boca, Cruzar los brazos, Allá arriba al norte, Digo España, de Danza de San Juan a No seré nunca juguete roto, Quien puso más, Bailarina o Déjame en paz, de El hijo del ferroviario a Cómo voy a olvidarme, Adonde irán los besos, Nada nuevo bajo el sol o Tu boca una nube blanca.

La vida rural, la libertad, el amor y la justicia, son algunos de los temas constantes en la discografía del asturiano, que en 2022, fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura. El escenario lo cura todo’ subtítulo del concierto, es un verso de No seré nunca juguete roto, canción que Ana Belén y Víctor Manuel cantaron en Para la ternura siempre hay tiempo (1986).

De su primera guitarra a Latinoamérica

“Y mi tío Quico me regaló unas navidades mi primera guitarra y sus primeras notas me sugerían melodías que no estaban escritas en ningún lugar, en cualquier caso, torpes melodías, que trataban de imitar algo que había escuchado previamente”, recuerda el cantautor. “Y seguí escribiendo porque al tiempo que aprendía, sentía que cada canción era un paso adelante con respecto a la anterior hasta encontrarme un día con la primera canción escrita por mi, que me gustaba: “El cobarde”: estoy asomándome a 1967. Aquella canción desatascó todo y me enseñó un camino”.

“El escenario cura todo menos lo incurable. Dicho esto y habiendo llegado hasta aquí uno agradecería que suavemente, antes de que hagan mas ruido las bisagras, el amado público fuera advirtiéndonos de cuando debemos irnos a casa, aunque siempre ejerza de juez implacable, cuando pones una entrada a la venta y no la compran… Esa debería ser para cualquiera la señal definitiva”.