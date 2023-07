Cinco terrazas en las que tomar una copa en Huelva viendo el atardecer

Si hay algo que define a Huelva son sus atardeceres, prueba de ello es que hasta la propia Marca Huelva Ciudad ha elegido sus tonalidades en base a los colores de las puestas de sol desde el Paseo de la Ría, uno de los lugares más emblemáticos de la capital.

La Golden hour es la hora más solicitada por visitantes y locales, tanto así que las terrazas se abarrotan para disfrutar de este mágico momento entre amigos tomando una copa.

Toma nota porque te desvelamos las 5 terrazas de Huelva en las que tomar una copa al atardecer.

Mandala

Un clásico que no ha dejado de estar de moda desde su apertura en 2007. Ubicado en uno de los mejores miradores de la ciudad, las laderas del Conquero, su decoración con aires orientales hace que te teletransportes al otro lado del mundo.

La panorámica es magnífica desde que llegas, con vistas a las Marismas del Odiel, puede que incluso puedas disfrutar de los mejores atardeceres con música en directo, pues el local prepara cada verano una amplia programación para amenizar el tardeo a sus clientes.

La Cantina del Puerto

Esta terraza es otra de las veteranas. Con las mejores puestas de sol de la provincia, se convierte en el lugar perfecto para celebrar la vida entre amigos. DJ, conciertos, buen rollo y una amplísima carta de copas y cocteles con los que deleitarte mirando los atardeceres multicolores de Huelva.

Una de las cosas buenas de la cantina es que si te entra hambre, tienen un magnífico restaurante con vistas a la Ría y al antiguo Muelle de Tharsis. Pescados, carnes, mariscos y un sinfín de productos de la zona para los paladares más exquisitos.

Monajuana

Monajuana es un must, es el más nuevo de todos y viene pisando fuerte. Desde su apertura, hace poco más de un mes, ha sido un éxito rotundo. Sentarte en la Zona Canalla con los pies en la arena de playa, copa en mano y vistas a la Ría de Huelva es otro rollo.

Aunque algunos creen que es un local de copas, Monajuana tiene restaurante cubierto y foodtruck, para picar algo de comida rápida si te entra hambre. Y para terminar de hacerlo redondo, la buena música nunca falta.

Babilonia

De los más nuevos y predecesor de la antigua terraza Blue Ox, uno de los bares más populares de Huelva. Situado en el balcón de la planta más alta del Centro Comercial Aqualon, aquí se dan cita cada tarde los más jóvenes de la capital.

La terraza Babilonia, que cuenta también con un espacio sociocultural, se ha convertido en apenas unos meses en uno de los establecimientos más punteros de la capital.

Sunset Ría Club

Sunset Ría Club es pequeñito pero matón. Su situación privilegiada, en uno de los quioscos del Paseo de la Ría, la convierte en una de las terrazas más icónicas de la ciudad.

A su carta no le falta un perejil: copas, cócteles, vinos, cervezas, helados y una amplia oferta gastronómica que harán que no te quieras marchar. Eso sí, que no te falte la citronela porque la Ría de Huelva y sus mosquitos pueden ser muy traicioneros.