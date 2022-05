Cumbres de San Bartolomé se prepara para la romería en honor a la Virgen de la Aliseda

El pueblo de Cumbres de San Bartolomé inicia la cuenta atrás para volver a celebrar la romería en honor a su patrona, la Virgen de La Aliseda.

La festividad se realiza el tercer domingo de mayo. Se lleva a la imagen en procesión acompañada de tamborileros, cantes y todos los componentes típicos de las romerías andaluzas.

Este 2022 los festejos comenzarán el 12 de mayo con el Triduo y el Santo Rosario, actos que acompañarán los tamborileros de Almonte.

La Romería tiene lugar en la finca denominada 'Romanitos', a 3 km del pueblo en dirección hacia Encinasola, recorriendo, una vez que sale del casco urbano, parte de la travesía y la carretera provincial HU9102, el 15 de mayo del presente año.

Dicha celebración se enmarca en una tradición que tiene sus orígenes, al menos, desde el siglo XVI. El primer documento del que se tiene constancia es un grabado de 1970 que se encuentra en la fachada norte de la antigua ermita en el que figuran los nombres de dos mayordomos.

Quizás debido a las circunstancias de la historia, no hay más información y no es hasta el año 1955 cuando se vuelve a tener constancia registrada en el Libro de Actas de la Hermandad. En 1968, por mandato del Obispado se confeccionan los Estatutos, quedando la fecha de fundación como el 10-09-1979 y la erección canónica el 5-8-2008: esto significa que, aunque en un tiempo no funcionó como hermandad, siempre ha estado reconocida por la iglesia.

La alcaldesa de Cumbres de San Bartolomé, junto a la Presidenta de la gestora de la Hermandad Ntra. Sra. de la Aliseda han destacado que este año después de dos años de pandemia, la celebración de la Romería es importante para todos aquellos romeros, que con devoción y fervor esperan poder acompañarla en estos días.

"Es hacer un punto y aparte, hacia la normalidad, siempre siendo y actuando con cautela, por la situación que nos ha tocado vivir. Apartándonos de nuestras celebraciones, junto a familiares y amigos. Recuperamos nuestra romería más querida el tercer domingo de mayo (aunque los actos previos comienzan el día 12 de mayo)".

Conjuntamente animan a todos los cumbreños y cumbreñas a que disfruten juntos de este día que constituye, en suma, “una cita para recordarnos que somos un pueblo unido, fuerte y orgulloso de sus tradiciones, capaz de superar los envites más adversos y afrontar con optimismo el presente”.