¿Sabías que la famosa organización medioambiental mundial WWF nació en Doñana?

La historia de WWF (En España, Fondo Mundial para la Naturaleza), conocida organización medioambiental a nivel mundial, y la de Doñana, nuestra gran joya natural, están íntimamente ligadas. ¿Sabías que las raíces del panda crecieron en Doñana? Así se gestó su salvación desde Huelva.

Así lo narra Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España: A mediados de los años 50 "La marisma de Doñana era una de las últimas maravillas salvajes de Europa y el mayor refugio para las aves migratorias de todo el continente. Pero como otras muchas zonas húmedas, estaba considerada un lugar improductivo y condenada a ser “desarrollada”.

La destrucción de las marismas comenzó por el norte "En el oeste se impuso por decreto y bajo pena de expropiación la plantación de decenas de millones de eucaliptos y pinos para la producción de papel, madera y sustitutos del caucho. A pesar de la oposición de algunos propietarios, el Coto de Doñana estaba condenado a desaparecer antes de que nadie reconociera su importancia estratégica para la naturaleza de Europa".

Y fue en el año 1952 cuando entraron en escena los científicos José Antonio Valverde y Francisco Bernis, que llegaron por primera vez a Doñana para anillar pájaros invitados por Mauricio González‑Gordón, un hombre culto, educado en Inglaterra y amante de las aves y cuya familia, una de las propietarias del Coto, no estaba de acuerdo con los planes que tenía Franco de llenar de eucaliptos el corazón de Doñana.

Comenzaba una carrera a contrarreloj para salvar Doñana: "Una de las primeras acciones fue un audaz informe redactado por Francisco Bernis y enviado por los González‑Gordón a Franco para explicarle la importancia de Doñana y la necesidad de salvarla del avance de los eucaliptos. Tras un alegato valiente y precioso la carta concluía así: “nos atrevemos a rogar que proteja el Coto de su inminente industrialización”.

Se logró frenar, en parte, estas plantaciones. Y en 1957, a través de la "Doñana Expedition" llegaron a la marisma algunos de los mejores ornitólogos, fotógrafos y documentalistas de la época, además de destacadas personalidades internacionales, para documentar su riqueza. La élite de los naturalistas europeos filmaron entonces "Wild Spain", la película que enseñó las maravillas de Doñana al mundo.

Valverde conocería Luc Hoffmann, formando el gran dúo salvador de Doñana. Hoffman era un apasionado de las aves acuáticas y de las zonas húmedas y un auténtico visionario de la conservación de la naturaleza. Fue una inspiración para Valverde y desde ese momento los dos trabajaron codo a codo hasta conseguir la protección de Doñana.

La "Doñana Expedition" de Max Nicholson, Julian Huxley, Guy Mounfort y otros miembros crearon en el año en el año 1961 la World Wildlife Fund (WWF), y su principal objetivo no era otro que recaudar fondos y actuar en defensa de la naturaleza amenazada en todo el mundo.Siendo Lux Hoffman su vicepresidente, comprar las tierras en Doñana fue uno los primeros objetivos de la organización, y al que se dedicó más recursos durante su primera década de vida. Para ello, WWF puso en marcha uno de los primeros crowfunding de la historia de la conservación de la naturaleza.

Luc Hoffman was a crucial character in the protection of Doñana. Co-founder of @WWF, he used his influence and wealth to start the crowdfunding that bought the actual National Park. These were his words in the visitor’s logbook of Palacio de Doñana, in 2009. pic.twitter.com/p8M2W5JepJ