Planes con niños en Huelva: Festival de Teatro 'Cucutrás' para los más pequeños de la casa

El Teatro Municipal de Trigueros acogerá durante los días 24, 25 y 26 de marzo la segunda edición del Festival de Teatro para la primera infancia “Cucutrás” con tres funciones diferentes que se celebrarán a las 18.00 h de la tarde.

Este año los espectáculos, dirigidos el público del futuro, son “La extraordinaria historia de la vaca Margarita” de Títeres Caracartón, “Curra y Lola” de Proyecto Nana y “Sin palabras (se las llevó el aire…)” de la Sal Teatro.

Este festival, pionero en toda la provincia, está destinado a niños/as de 2 a 6 años, por lo que se ha vuelto a editar un folleto con indicaciones de como acudir por primera vez al teatro.

Para conseguir las entradas puedes elegir entre acudir a los tres espectáculos con un abono de 15€ donde se incluye la entrada para un adulto+ niño/a o de manera individual a aquel de los tres que te interese, por el precio de 6€ (entrada para un adulto+ niño/a).

La venta de entradas está disponible en la web www.giglon.com o en la Oficina de Turismo de Trigueros de martes a viernes de 10.00 a 14.00 h. También en la taquilla del teatro 2h antes de cada función.

Su primera vez en el teatro

“Vamos al teatro. Ir al teatro es una experiencia preciosa y muchos padres y madres viven con emoción la primera vez de sus pequeños en una sala de espectáculos. La visita al teatro es mucho más que la simple visión del espectáculo y se convierte en toda una experiencia desde que entran por el vestíbulo. La capacidad del ser humano de aprender del entorno que le rodea desde sus primeros días de vida es extraordinaria. Por lo tanto, las experiencias sensitivas, emotivas, visuales y singulares que pueden ofrecer las propuestas para los más pequeños son absolutamente enriquecedoras para su crecimiento”

Lo ideal es preparar desde casa la salida al teatro. “Les explicamos dónde irán, Es mucho mejor que sepan dónde les llevamos, pero no es necesario contarles el espectáculo, eso ya lo descubrirán “en directo”. Lo interesante es que los incitemos a que sean observadores y participativos. Ir al teatro no debe convertirse en una experiencia que reprima, si no que emocione, nos libere y nos ayude a mostrarnos tal como somos.”

¿Qué ocurre si el niño/a tiene miedo a la oscuridad de la sala? Ante todo, no debemos forzarle a nada. Debemos evitar las malas experiencias, saquémoslo fuera, intentemos explicarle que no pasa nada y volvamos a intentar. Llegará el día en que ese miedo desaparezca. Antes de irnos debemos intentar reconvertir esos miedos o sentimientos en algo positivo. Si nos vamos definitivamente habrá triunfado su rechazo, por lo tanto, es mejor estar toda la función en el vestíbulo antes que irse definitivamente. Pero si a nuestro niño no le gusta nada el teatro, no lo forcemos para nada. Podríamos crear un rechazo “crónico” y eso empeoraría las cosas.

Durante la función teatral sería aconsejable disfrutar con el niño/a sin adelantar acontecimientos ni explicarle demasiado. No le digas a donde tiene que mirar… él/ella solo se dejará sorprender y se fijará en cosas que igual tú ni te habías dado cuenta. Su realidad y percepción son diferentes. Deja que él/ella te sorprenda a ti.

El espectáculo se escucha en silencio. Sé paciente con él/ella y respeta el trabajo que le ofrecen los actores.

Déjale que participe, si el espectáculo lo requiere, es señal de que está metido en la historia y disfrutándola. No te pongas nervioso.

La edición de 2022 fue todo un éxito de público por lo que se colgó en taquilla, en más de una ocasión, el cartel de “no hay billetes”. Y es que, durante los tres días, se pudo ver a niños acompañados de sus padres o madres, de sus abuelos, o de diversos familiares. Reuniones de amigos que juntos acudieron a participar de “Cucutrás”, todo un crisol de público, pero siempre dejando el protagonismo a los más pequeños y pequeñas.

“Como madre felicito al Ayuntamiento de Trigueros por esta iniciativa en la que nos dan la oportunidad de disfrutar de la cultura con nuestros pequeños. Acercarles al teatro, a la magia de vivir y contemplar sobre el escenario un arte maravilloso. Gracias porque con “Cucutrás” se nos permite perfectamente sembrar la semilla que ahora tan solo debemos dejar crecer”. Declaraba una de las madres asistentes al festival.