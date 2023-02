Nacen las H's Gastronómicas del chef Ángel Rivas, a la excelente gastronomía onubense

Tras un tiempo pensando, me dije, la gente conoce las valoraciones de diversas guías de viaje y, ‘Huelva, Tu destino’ es un portal de turismo con mucha calidad, así que me pregunté... “¡Ostras! ¿Y por qué no crear un reconocimiento para los lugares de Huelva donde se come de manera excelente?”

Pero aquí surge el primer problema, hay sitios donde se come lo suficientemente bien como para que se les reconozca, y hay sitios que merece la pena el viaje en exclusiva. Por lo tanto, hay que crear categorías del 1 al 3, como tienen otras guías. Y las categorías serán los ahora detalladas:

1 H Gastronómica

Si estás en el destino, merece la pena visitar el local. Tienen conocimiento de hostelería, la materia prima y respetan el producto. Un lugar donde tendrás al menos una buena experiencia gastronómica.

2 H Gastronómicas

Si estás por la zona o municipios del alrededor, merece la pena incluirlo en tus planes. Tiene un conocimiento avanzado de hostelería, materia prima y tienen una buena carta de vinos. Además, algún extra, ya sea una excepcional bodega o que sean políglotas. En este lugar, al menos, tendrás una muy buena experiencia gastronómica.

3 H Gastronómicas

Merece la pena viajar solo para degustar la experiencia que ofrece. Lugar cuidado, único y excepcional. Con altísimos conocimientos de hostelería, buena o muy carta de vinos, guardianes del patrimonio culinario. En este lugar tendrás una experiencia gastronómica excelente. Es la categoría más difícil de alcanzar, también se reconocerá, a lugares que contribuyeron de manera notoria a la difusión de la gastronomía onubense. Se podrá obtener de manera extraordinaria ante la obtención de algún premio de reconocido prestigio.

Las H's se darán por comarcas y serán anuales. Se perderán bien por cese, traslado del local (se necesitaría una nueva visita), condena en firme contra los derechos fundamentales de trabajadores o clientes, quedando en este supuesto excluidos.

Tras habernos gastado una cantidad indecente en comer en diferentes lugares, pronto tendremos las primeras H’s. Esto es una guía viva y yo dispongo de un tiempo limitado por mi actividad profesional para visitar lugares, si veis que me he dejado alguno atrás, por favor, hacédmelo saber e iré a comer allí. Valoraré si es merecedor y, así, hacer justicia. De todos modos, también contaré con los consejos de un equipo multidisciplinario con amplios conocimientos de gastronomía y externo.