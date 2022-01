La onubense Maribel Quiñones, 'Martirio', recibe el Premio Latino de Oro

Martirio recibirá el 'Premio Latino de Oro' a la Trayectoria como Cantante y Artista en la 7º edición de Premios Latino que se celebrará en el emblemático Teatro Isabel la Católica, en Granada, el próximo 7 de octubre 2022.

Un prestigioso galardón concedido a las figuras más emblemáticas de la música a nivel internacional. La propia onubense, orgullosa de este reconocimiento, ha compartido la noticia en sus redes sociales.

La ciudad de Granada acogerá la gran entrega de premios de cine y música iberoamericana, 'Premios Latino', en el emblemático Teatro Isabel la Católica, el próximo 7 de octubre 2022.

La VII edición de los premios, otorgará a numerosos cantantes y actores de gran relevancia internacionalmente, sus estatuillas con el prestigioso león dorado.

Martirio y su amor por Huelva

"A mí me parece maravilloso todo lo que tenga que ver con el impulso a la cultura. El impulso a la profundidad de investigar de dónde viene, para qué sirve y cómo nos ayuda a vivir el arte", confesaba Maribel Quiñones, 'La Martirio', a Huelva Información el pasado verano.

La onubense participaba en el ciclo cultural 'Encuentros en la Ría' con un homenaje a la artista Chavela Vargas. Junto al escritor gaditano Juan José Téllez, la cantante hizo un repaso a la vida y obra de la mexijacana dejando entrever un gran vínculo entre ambas. Una relación labrada desde la admiración que la onubense le ha profesado a la revolucionaria Chavela desde que era niña.

"Cuando yo tenía 16 años, después del colegio de Las Teresianas nos íbamos a casa de una compañera a escuchar música. Ella tenía una hermana mayor que atesoraba un disco de Chavela y recuerdo aquellos años en que empezaba con la adolescencia a florecer el amor y la inquietud de saber qué era el amor, con quién y si te correspondían o no, aquella voz que te acompañaba y parecía saber qué te pasaba porque ya lo había vivido. Aquella voz se me quedó para siempre. Era como cuando escuché de pequeña cantar a Paco Toronjo por fandangos de mi tierra. Me dí cuenta entonces de cómo una voz puede transmitir y cómo modificaba a los oyentes y los conectaba con su interior", contaba.

Martirio se desnudaba en su tierra natal para mostrar la gran huella que dejó 'La Chamana' en ella. Un cariño especial del que Martirio ya dejó constancia en 2013 con su disco De un mundo raro, una selección de 10 temas de Chavela cantados con la sola compañía de una guitarra íntima, la de su hijo Raúl Rodríguez.

Según la propia cantante, "se trata de un homenaje a Chavela Vargas sólo con la voz y la guitarra, madre e hijo, como se canta en Andalucía". Una artista de gran influencia en su carrera con la que además ambos compartieron varias vivencias artísticas y sus dos últimos conciertos en España y México.

Este trabajo obedece, dice, no solo a la admiración de la artista "que más me enseñó sin dar lecciones, a una cantante que tenía el quejío de Paco Toronjo en México y que despertaba con su voz los mismos sentimientos en su público", sino también a que "el repertorio mexicano está muy ligado a nuestra forma de cantar". Un repertorio muy variado, rico en poesía y en drama, pero con la particular adaptación al compás flamenco realizado por su hijo Raúl.

El pasado mes de septiembre el marco incomparable del Muelle de la Compañía Río Tinto sirvió de escenario para mostrar su afecto por la mexicana. Un encuentro que la propia onubense disfrutó y agradeció, ya que "todo impulso a la cultura es poco".

Maribel Quiñones asegura que la pandemia ha sido un motor para promover la cultura. "Ha sido un alimento para el alma cuando estábamos más derrotados y a través de las novelas, del cine, de la tele, de la música, hemos podido tirar para adelante y creo que tiene una importancia vital para ser mejores personas, para crecer mejor y para ser más solidarios y más buena gente en general".

Música, literatura y patrimonio se dieron la mano para poner de manifiesto cómo el destino Huelva atesora una riqueza incalculable. Un destino que artistas de la talla de Martirio lleva por bandera y del que siempre hace gala dentro y fuera de nuestras fronteras.

"Nuestra tierra me parece maravillosa. Tenemos un destino que no me gustaría que se amontonase, pero sí que la gente llegara a conocer, por su incalculable riqueza. Yo siempre digo que Huelva es España en chico".