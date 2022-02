Manuel Carrasco deja callado a Broncano en su última entrevista

Manuel Carrasco continúa con la promoción de su último sencillo y en esta ocasión ha visitado el programa 'La Resistencia'. El cantante acudió al espacio de #0 para hablar de 'Fue' y de su nueva gira 'Hay que vivir el momento'. Sin embargo, su entrevista ha dado para mucho más.

Y es que el de Huelva quiso aclarar un asunto que tenía pendiente con el popular presentador David Broncano.

Nada más comenzar, Carrasco le entregó al presentador un curioso regalo: "Te he traído el DVD de mi concierto en el Wanda Metropolitano porque en su día, no sé si tú te acuerdas, me dijeron que habías dicho en un programa de radio: "¿Este va a tocar en el Wanda? Este tocará en los vestuarios'. Te quería dejar claro lo bonito que quedó ese concierto", espetaba con un gran 'zasca' para sorpresa de todos y, en especial, del propio Broncano.

𝐌𝐚𝐧𝐮 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐚𝐬𝐜𝐨 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐚 𝐚 𝐁𝐫𝐨𝐧𝐜𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐡𝐢𝐳𝐨@manuelcarrasco_ #LaResistencia pic.twitter.com/lpT8qZKnQD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 23, 2022

Pero eso no fue todo. Broncano siempre alardea de no prepararse las entrevistas, y este miércoles, el cantante onubense le dejó totalmente cortado mientras comentaban las últimas canciones compuestas por el artista.

"¿Has hecho alguna canción que la terminases y pensases que te había quedado menos romántica?", le preguntó el presentador a su invitado. Carrasco le miró y afirmó que "no todo es romántico".

"La gente que conoce mi música... Tú no, evidentemente, sabe que hay miga ahí", le dijo el onubense al conductor del programa de Movistar, que se quedó sin palabras para poder responderle.

'Fue', entre las 5 canciones más escuchadas en España

Grande entre los grandes, Manuel Carrasco está arrasando con su nueva gira. 'Fue', su nuevo tema se está convirtiendo en lo más escuchado y en poco menos de dos semanas, su videoclip supera los 2 millones de reproducciones.

En una entrevista la pasada semana en El Hormiguero, Carrasco celebró el comienzo de su gira 'Hay que vivir el momento' y agradeció a todos sus seguidores el cariño y la lealtad que le han demostrado durante los últimos años, etapa en la que el artista hizo un impasse en su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

El artista ha vuelto a dar conciertos tras dos años parado: "Estaba muerto de miedo, pero con una emoción especial, todo este sufrimiento que hemos tenido el público y yo lo hemos vivido a la vez, estábamos necesitados de volver a la vida y a las cosas que nos hacen felices", contaba en Antena 3.

Sobre su nuevo tema, el invitado comentó que "Es una canción muy visceral, estoy encantado porque he querido hacer las cosas a fuego lento y me he tomado el tiempo necesario para que saliera bien".

Carrasco volvió así a Madrid este fin de semana para saldar la cuenta que tenía pendiente desde que la Gira La Cruz Del Mapa se vio obligada a aplazarse por la pandemia. Tras estos años de ausencia, la esperada visita del onubense ha culminado con dos noches llenas de emoción y reencuentro con su fiel público en el Wizink Center, que ha llenado el espacio dos noches seguidas, las del viernes y sábado pasados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

La Gira 'La Cruz Del Mapa' comenzó en 2019, convirtiéndose en la más exitosa del año. Con el mismo espíritu pero con una piel diferente, 'La Cruz Del Mapa' se ha renovado en prácticamente su totalidad avanzando con una premisa clara: 'Hay que vivir el momento'. Con un nuevo contenido exclusivo y una ampliación en elementos de producción como son más de 140 cabezas móviles y 335 módulos de vídeo de alta definición más añadidos con respecto a la gira de 2019, sistemas de velocidad variable y nuevos sistemas de luces y sonido, se convierte en una de las producciones más grandes y vanguardistas de este país, donde Manuel Carrasco sorprende una vez más por su innovadora puesta en escena.

El onubense se ha mostrado pletórico tras este emocionante fin de semana y así lo transmitido a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

Su nuevo tema 'Fue' es solo el ariete del ciclo creativo que el onubense irá desplegando a lo largo de este año. De aquí al verano, Carrasco continuará con su gira 'La Cruz del Mapa Tour', en grandes recintos y con 19 fechas ya confirmadas. En estos conciertos se reencontrará con sus fieles, pero también con todas las palabras y canciones que le han permitido ser el artista especial del que hoy día puede presumir la música española.

Por estas tierras lo veremos en menos de tres meses. Actuará en su querida Isla Cristina el próximo mes de mayo del 2022.

Lo hará en el Recinto Ferial El Carmen y actuará dos días: el 20 y el 21 de mayo.