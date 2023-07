Lopi’s, donde cada bocado es comerse Huelva

Enclavado en el corazón de la provincia de Huelva, en la Palma del Condado, nace un negocio familiar regentado por Carlos Carlos López y su esposa, María José Bueno, que por segundo año consecutivo ha entrado en una lista de restaurantes top con estrellas Michelin. ¿Su secreto? Huelva, y su apuesta gastronómica de productos 100% de la tierra.

Un restaurante de alta cocina que enamora a los que se sientan en su mesa. Esto se refleja en las casi mil reseñas que recoge la plataforma TripAdvisor, donde las valoraciones se toman bastante en serio, alcanzando una puntuación perfecta, 5 de 5 puntos, algo bastante complejo.

Lopi’s basa su gastronomía al 100% en productos onubenses. Posee un menú degustación que es un paseo gastronómico desde Matalascañas hasta Ayamonte pasando por la Palma del Condado, el Andévalo y la Sierra, una delicia en la que se recoge todo lo bueno de la provincia, y las bondades de una materia prima sin igual. Todo siempre bien explicado por su propietario, que gracias al trato cercano con los comensales hace la experiencia redonda

Una explosión de sabores que los clientes que lo han probado no pueden no dejar perfectamente claro que es una propuesta gastronómica que no se ha de dejar pasar. Quienes han pasado por Lopi’s vuelven una y otra vez, lo definen como un recorrido por los productos de Huelva perfectamente presentados para degustar. Un descubrimiento en cada bocado.