Laura Sánchez celebra su reencuentro con la moda flamenca tras 2 años de parón de We Love Flamenco

Nunca un mes de enero había tenido más sabor a abril que éste. Cita marcada en rojo en el calendario desde hace ya diez años, We Love Flamenco celebraba este sábado 15 de enero la primera jornada de desfiles en el Hotel Alfonso XIII. Tras dos años de parón a causa de la pandemia, el sector de la moda flamenca recupera la ilusión con la celebración de la X edición de We Love Flamenco en la que los sentimientos han estado a flor de piel.

Una vuelta a la pasarela que la modelo y empresaria onubense Laura Sánchez (directora de We Love Flamenco) ha celebrado y compartido con sus seguidores en redes sociales.

La X edición de We Love Flamenco tendrá lugar hasta el 21 de enero de 2022 en el emblemático Hotel Alfonso XIII de Sevilla, sede permanente de este encuentro referente de la moda flamenca. Dirige y organiza: GO! Eventos y Comunicación.

28 firmas serán las participantes en esta nueva edición, compuesta por una Semana de la Moda con 27 desfiles.

De Huelva estarán presentes 6 firmas: El Ajolí, Santana Diseños, Javier Mojarro, Rocío Márquez, José Manuel Valencia y Paco Prieto.

Las tres primeras ya han hecho la puesta de largo este fin de semana en el arranque de este esperado desfile.

El Ajolí (San Bartolomé): 'Retrospectiva de su 40 aniversario'

El Ajolí celebra su 40 aniversario en este desfile retrospectiva. Así, sus cuarenta años de moda flamenca se verán en este décimo aniversario de We Love Flamenco: habrá trajes desde la década de los ochenta, y toda una evolución de la moda flamenca desde los encajes, las mangas voluminosas y los volantes fruncidos, hasta los volantes bordados al trapo, la introducción del crespón o la ausencia de adornos. El Ajolí quiere mostrar la historia de las tendencias en la moda flamenca, pero sin olvidar su recorrido cíclico.

Santana Diseños(Lepe): 'Mi Ángel'

Santana presenta su colección ‘Mi Ángel’, con la que quiere reflejar un mundo de maravillas, suave y tierno, en un cielo de nubes blancas; usando una paleta cromática de colores suaves como los celestes, el malva, los amarillos y el blanco, como principal protagonista. Sus diseños presentan cortes clásicos, muy limpios y de inspiración street style, donde el volumen de los volantes cobra la mayor parte del protagonismo, sin dejar de lado las mangas. Son 24 looks con tejidos ligeros y con mucho movimiento. “En esta ocasión me he embarcado en el diseño y creación también de flores y pendientes”, cuenta Fran Santana, director creativo de Santana Diseños.

Javier Mojarro (Huelva): ‘Amarre’ / VENTURA: ‘Chandí’

“Un amarre es un tipo de conjuro que según algunas tradiciones esotéricas y folklóricas es capaz de generar en una persona sentimientos de amor hacia quien lo realiza. Andalucía, tierra costumbrista, sangre con interior arraigado aún a lo que fuimos… Lugar de tradiciones y supersticiones, mundanal de creencias y recuerdos”, así introduce Javier Mojarro su colección 2022, con la que indaga en lo más profundo de las creencias populares, del esoterismo o la brujería, y de cómo se recurren a ellos para conseguir lo que deseamos, en este caso amor.

La colección se divide en dos bloques, el primero de ellos lo forman las prendas más flamencas, trajes, faldas y blusas con cortes clásicos volúmenes y pinceladas del estilo Victoriano en escotes y mangas, tejidos como el crespón, antelina, organdí, o politécnico se funden con terciopelo, tul o encaje creando una variedad de texturas en casi todos los vestidos. La gama de colores principal es el blanco y el negro, un pequeño lunar da paso al tejido exclusivo del diseñador, donde flores como el cardo son protagonistas junto con los motivos esotéricos en tonos cálidos, y las enaguas dan la nota de color a cada prenda. Para crear esta visión costumbrista de tradición y creencias paganas, Javier Mojarro ha recuperado siluetas asociadas a los escotes victorianos, cuellos altos con volantes, mangas abullonadas, mezclas de texturas con terciopelo e incluso piezas de corsetería.

El segundo bloque del desfile muestra prendas de pret a porter confeccionadas en su mayoría en dupion de seda, terciopelo, encaje o tul con aplicaciones de lágrimas sobre las prendas; una línea más minimalista con toques flamencos, y piezas en colores planos como naranja, verde, morado o celeste, combinado siempre con el negro.

Ventura presenta su colección ‘Chandí’, inspirada en las raíces de nuestro folklore, nuestra feria, los tiempos pasados que evocan a los amantes de la feria y el flamenco, sin olvidar nuestro presente. Jonathan Sánchez, director creativo de Ventura, presentará piezas de inspiración tradicional, fusionadas con las tendencias más actuales. Así, no faltarán motives como lunares y bordados, en colores principalmente blancos, negros y rojos.

